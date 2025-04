Eduard Fernández debuta en la dirección y lo hace con 'El otro', un cortometraje de 18 minutos de duración del que también es ... autor y protagonista. Fue en la Seminci de Valladolid donde se estrenó esta cinta que hoy miércoles se proyecta en la sección oficial de CortoGijón (Escuela de Comercio, 20 horas). Un hombre entra en paranoia en mitad de la noche. Ese es el argumento de un thriller psicológico que habla de soledad, adicciones y de la oscuridad del ser humano.

–¿Por qué le apetecía meterse en este lío?

–¿Por qué no? Yo estudié dirección de cine a los veinte años y es algo que tenía olvidado. Y había alguna imagen que tenía en la cabeza, que seguía en ella y pensé en sacarla. Tuve que escribir para que eso tuviera sentido y me apetecía hacerlo. Cuando un actor rueda mucho, ya sabe cómo es el equipo, sabe cómo funciona un rodaje, entiende dónde está la cámara... Fue algo natural y quería probar.

–¿Se probó y se aprobó?

–Sí. A mí me gusta el corto. He contado lo que yo quería contar de la manera que lo quería contar, que es muy libre. El lenguaje del corto es diferente de un largo. Un corto es al cine lo que el relato corto a la literatura. Yo creo que mi corto tiene algo de poema.

–Y es padre, hijo y espíritu santo de toda la película...

–Es que es un corto. Se puede ver como un ego tremendo, que puede ser, nunca lo he descartado, pero es que no iba a llamar a un actor bueno para que rodara cuatro días gratis, que es lo que es un corto. Por eso decidí hacerlo yo. Era lo que más fácil me iba a resultar, la parte menos complicada. Lo que más me apetecía era trabajar con Kiko de la Rica, que es el director de fotografía, y contar esa historia.

–Parece que ha disfrutado.

–He disfrutado mucho, sí, pero ahora mismo cambiaría algunas cosas.

–¿Tiene ya alguna otra idea en la cabeza?

–Ahora estoy haciendo de Santiago Carrillo con Alberto Rodríguez en 'Anatomía de un instante'. En eso estoy, en trabajar como actor, no sé si algún día haría otra cosa, me gustaría seguramente, pero si resulta de manera natural. Yo no soy director, solo querría hacer algo si tengo ganas profundas de contar un cuentito.

–¿De verdad que no le tienta un largo?

–No lo descarto, pero tiene que ser que parta de mí. Y de momento no sé qué. Quizá algún día me ilumine y lo tenga claro.

–Cuénteme lo que pueda de Carrillo.

–Es un personaje difícil, me estoy peleando mucho con él y con su voz. Alberto Rodríguez es muy buen director y me gusta mucho volver a encontrarme con él y ver cómo hemos evolucionado. Acabo de hacer una de Cercas y ahora otro Cercas, que también tiene gracia.

–¿Cambia mucho el chip a la hora de hacer un personaje real o de ficción?

–Me gusta mucho hacer personajes reales pero también de ficción, que es más libre a la hora de interpretar. Los reales hay que seguir unos parámetros, una cierta imitación.

–¿Cómo lo ha hecho?

–Viéndolo mucho en entrevistas y siguiendo el guion. Estoy trabajando mucho esa guasa del norte, que es distinta a la mediterránea.