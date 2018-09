Ryan Gosling, Robert Pattinson y Laetitia Casta, en el Festival de Cine de San Sebastián Una larguísima lista de estrellas vestirán de glamour el certamen del 21 al 29 de septiembre. Dani de Vito, Laetitia Casta, Juliette Binoche, Lily-Rose Depp, Blanca Suárez, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie pondrán brillo, entre otros, a la alfombra roja AINHOA IGLESIAS San Sebastián Viernes, 7 septiembre 2018, 17:06

Puede que septiembre se esté presentando lluvioso, pero a pesar de que el cielo continúe encapotado el mes no va a resultar ni frío, ni oscuro, a juzgar por el calor y el brillo que el Festival Internacional de Cine de San Sebastián está dispuesto a imprimirle a la ciudad del 21 al 29 de septiembre. Anoten. Ryan Gosling, Robert Pattinson, Juliette Binoche, Laetitia Casta, Timothée Chalamet, Ricardo Darín, Lily-Rose Depp, Claire Foy, Mercedes Morán, y John C. Reilly, entre otros muchos artistas, vestirán Donostia de glamour durante el 'festi', además, por supuesto, de los ya anunciados Premios Donostia: Judi Dench, Hirokazu Kore-eda y Danny DeVito. Puro Donostiwood. El certamen está dispuesto a reivindicar su carácter más internacional tanto en las salas como en la alfombra roja, eso sí, sin olvidarse del talento español, ni la pompa que aporta la presencia de rostros tan conocidos entre el público local como los de Blanca Suárez, Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, José Coronado, Paco León, Inma Cuesta, Leonor Watling o Najwa Nimri, por citar a algunos de los actores y actrices que también visitarán la ciudad listos para hacer centellear los 'flashes'.

El director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la responsable de comunicación del certamen, Ruth Pérez de Anucita, han revelado este viernes el grueso de las claves sobre las que se articula un Zinemaldia 2018 que casi casi asoma ya por el Kursaal. Entre ellas, como cada año, una de las mayores incógnitas era saber a qué famosos podrán encontrarse aficionados y prensa a pie de calle, aunque siempre haya margen para la sorpresa. Tal como ha apuntado Rebordinos, «nos gusta ser cautos y anunciar solo los nombres de quienes ya han confirmado que vendrán al festival». Aún así, lean con calma porque la lista es larga. Además de los actores y actrices ya mencionados, cabe citar a nuevos talentos de la interpretación como Mia Goth ('El secreto de Marrowbone', 'Suspiria') o los jóvenes actores de la película 'Angelo' Makita Samba, Alba Rohrwacher y Larisa Faber. Además, la actriz Tuva Novotny ('Annihilation') visitara San Sebastián, pero en su debut al otro lado de la cámara.

Hablando de directores. Dar a conocer el grueso de los artistas que visitarán San Sebastián durante el Zinemaldia 2018 no es una cuestión de frivolidad. Los nombres propios sirven para vislumbrar la dimensión y el tono de las películas que conforman la programación del festival y, por tanto, qué se puede esperar de la edición. En este sentido, cabe destacar que algunos de los cineastas más relevantes del panorama actual estarán 'in situ' presentando sus trabajos, no solo en la Sección Oficial. Jacques Audiard, Alfonso Cuarón, Claire Denis , Bruno Dumont, Louis Garrel, Lucile Hadzihalilovic, Mamoru Hosoda, Kim Jee-Woon, Naomi Kawase, Brillante Mendoza, Nadine Labaki, Peter Strickland y Felix Van Groeningen visitarán Donostia

Más rostros conocidos se encuentran entre el jurado de la Sección Oficial del Zinemaldia. El director estadounidense Alexander Payne, presidente del jurado oficial, y los intérpretes Nahuel Perez Biscayart y Rossy de Palma, son la cara conocida del tribunal que deberá otorgar la Concha de Oro. Lo completan las productoras Francesca Cima y Agnes Johansen, la directora de fotografía Bet Rourich, y una persona «aún por confirmar», según ha puntualizado Rebordinos. Con la revelación ayer del título que clausurará la 66 edición del 'festi' -'Malos tiempos en El Royale', con Jeff Bridges y Chris Hemsworth- poco más quedaba por conocer sobre la Sección Oficial además de la identidad de los miembros del jurado.

Amplia representación del cine español

A lo largo de los años el Festival de Cine de San Sebastián ha demostrado que sabe maridar a la perfección conceptos 'a priori' antónomos. Porque es internacional, sí, pero dedica gran parte de sus esfuerzos a visibilizar lo mejor del cine español. La industria reconoce y agradece el impulso facilitando siempre una nutrida tropa de actores, actrices y directores que arropan el festival. Avanzábamos al principio de este artículo algunos nombres, aunque el índice es tan amplio que bien merece un repaso sereno.

Por las películas de la Sección Oficial viajarán a San Sebastián Rodrigo Sorogoyen, Antonio de la Torre (que también presentará 'La noche de 12 años', en Horizontes Latinos), Bárbara Lennie (también presente en 'Petra' –Perlas- y 'La enfermedad del domingo' –Made in Spain-), Ana Wagener o Nacho Fresneda, como parte del equipo de 'El Reino'; Carlos Vermut, Najwa Nimri, Eva Llorach, Carme Elías y Natalia de Molina, en representación de 'Quién te cantará'; Enrique Urbizu, José Coronado, Daniel Grao, Elisabeth Gelabert o Juana Acosta, por la serie 'Gigantes'; Iciar Bollain y Paul Laverty encabezarán el equipo de 'Yuli' al igual que Isaki Lacuesta e Isa Campos, el de 'Entre dos aguas'; y para presentar 'Tiempo después' estarán en San Sebastián José Luis Cuerda, Blanca Suárez, Roberto Álamo, Arturo Valls, Carlos Areces, Raúl Cimas y Joaquín Reyes.

Además, en la sección Nuevos Directores Lola Dueñas, Anna Castillo y Pedro Casablanc defenderán 'Viaje al cuarto de una madre' de la debutante Celia Rico; en el Velódromo, 'Arde Madrid' contará con Paco León, Inma Cuesta, Julián Villagrán, Debi Mazar; y 'Campeones' y su documental con Javier Fesser, Javier Gutierrez (también voz en 'Smallfoot'), Berta Vázquez e Ingrid García Jonsson. En Perlas la mencionada Lennie completará la delegación de 'Petra' con Jaime Rosales, Marisa Paredes y Alex Brendemühl a la cabeza, sin olvidar a todos los equipos de Made in Spain ni a la película de la Gala RTVE, 'Asesinato en la Universidad', que contará con invitados como Leonor Watling, el mencionado Daniel Grao y Patrick Criado.

«Del cine español va a ser más fácil decir quién no viene», ha bromeado el director del festival, encantado con la idea de atraer a Donostia a «todo el 'star system' español».