Francis Ford Coppola: «'Apocalypse Now' no es una película antibelicista» El director estadounidense durante un homenaje antes de recibir el premio Príncipe de Asturias. / AFP El director lanza una versión remasterizada de su mítica película tras 40 años desde su estreno EP Madrid Lunes, 12 agosto 2019, 19:45

Después de 40 años del estreno de 'Apocalypse Now', el director Francis Ford Coppola lanza una nueva versión remasterizada de una de sus cintas más icónicas. Con motivo del estreno de 'Apocalypse Now Final Cut', el cineasta ha reflexionado sobre el icónico filme, asegurando que, lejos de ser una «película antibelicista», 'Apocalypse Now' «glorifica» el conflicto a través de sus violentas secuencias.

«Nadie quiere hacer una película a favor de la guerra», señaló el director, aunque matiza que para ser catalogada como una cinta antibelicista debería ser un filme «lleno de amor, paz, tranquilidad y felicidad. No tendría que tener imágenes violentas», apuntó, recordando que su cinta incluye «escenas de helicópteros atacando a gente inocente» que él mismo reconoce están lejos de ser calificadas como «antibelicista».

«Una película contra la guerra no debe glorificarla y se puede decir que 'Apocalypse Now' lo hace. Ciertas escenas han provocado una actitud beligerante», reveló. Sin embargo, Coppola aseguró no sentirse culpable, ya que es consciente de «su papel en todo este proceso».

El rodaje de la película, que se prolongó durante casi 240 días en Filipinas, también estuvo envuelto en polémica, por el supuesto consumo de drogas del reparto y equipo, especialmente por parte de Dennis Hopper, del que se decía que pidió «una onza de cocaína» para aceptar el papel. «Nunca he tomado drogas en mi vida, solo hierba», aclaró Coppola.

«Descubrí que el efecto que la hierba tenía en mí era interesante porque me ponía extremadamente concentrado. Además, si fumaba un porro no podía conciliar el sueño. Me gustaba trabajar y luego me quedaba despierto toda la noche para reescribir el guión», relató el director, quien confesó que también probó la cocaína pero le pareció «muy desagradable». «En cuanto a Dennis Hopper, Dios sabe lo que estaba haciendo», añadió.

Ocho nominaciones a los Óscar

Este mes se cumplen 40 años desde que 'Apocalypse Now' llegó a los cines por primera vez y para conmemorar el aniversario, Coppola ha estado trabajando dos años en la nueva versión, en la que ha modificado el extenso metraje de Apocalypse Now Redux. «Lo que se consideraba vanguardista en un momento, 20 años después se usa como fondo de pantalla y se convierte en parte de la cultura. Parece que eso había sucedido con Apocalypse», se lamentó.

El autor de obras como 'El Padrino' o 'La conversación' admite que se excedió con la versión Redux de 2001, agregando 49 minutos a la duración original de dos horas y 33 minutos. Ahora, en 'Apocalypse Now' Final Cut, ha conseguido reducir unos 14 minutos, y se ha centrado en la moralidad humana como temática principal. «Realmente siento que esta versión de 'Apocalypse Now' logra más sobre ese tema que cualquiera de las versiones anteriores», adelantó.

Estrenada en 1979, 'Apocalypse Now' reunió un reparto de lujo formado por Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper, Robert Duvall, Laurence Fishburne y Harrison Ford. La película recibió ocho nominaciones a los premios Óscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Director, aunque finalmente solo se hizo con dos galardones en categorías técnicas.