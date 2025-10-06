Los imprescindibles del cine de autor completan el estreno de FICX Premiere

La próxima edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, que subirá el telón en poco más de un mes, entre el 14 y ... el 22 de noviembre, ofrecerá en su nueva sección competitiva, FICX Premiere, algunos de los títulos imprescindibles del cine de autor internacional.

A los cuatro títulos ya anunciados de esta sección –'Made in EU', de Stephan Komandarev; 'Fuck the Police', de Rita Azevedo Gomes; 'Mare's Nest', de Ben Rivers, y 'Summer Beats (Ma frère)' de Lise Akoka y Romane Gueret– se suman ahora otros ocho que dan forma a esta sección que, aunque ya existía dentro del festival, se reinventa para convertirse en un espacio competitivo.

Entre las nuevas confirmaciones se encuentra el estreno mundial de 'Los bobos', de Sofía Jallinsky y Juan Basovih Marinaro, dos cineastas muy vinculados al certamen desde que en 2021 se hicieran con el Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional por 'Palestra' y, un año después, el Premio a la Distribución de la Competición Internacional Retueyos por 'Estertor'.

Les siguen nombres como el del canadiense Denis Côté, que en 2021 obtuvo el Premio al Mejor Largometraje de la sección Albar por su película 'Hygiène sociale' y presentará en esta ocasión 'Paul', estrenada mundialmente en la sección Panorama de Berlinale. Estará también Eugène Green, que presenta el estreno en España de 'A árvore do conhecimento', estrenada en el Fantastic Fest de Austin.

Una habitual en el festival, Marie Losier, regresa para mostrar, también por primera vez en España, 'Barking in the dark'. Esta cineasta fue objeto en el FICX del primer foco dedicado a su obra en España en 2011 y, más tarde, obtendría el Premio a la Mejor Dirección por 'Cassandro, the Exotico!' en 2018 y, en la pasada edición, el Premio CIMA por 'Peaches Goes Bananas'.

Completan el cartel la francesa Sophie Letourneur con el estreno en España de 'L'Aventura', segundo capítulo de su trilogía italiana; el lituano Šarunas Bartas, que en 2017 presentó en Gijón 'Frost' y que este año proyectará en la sección Esbilla la película 'Laguna', participará en Premiere con 'Back to the family'; el artista visual Wilhelm Sasnal y la guionista Anka Sasnal con 'The assistant', y la directora alemana Sorina Gajewski con el estreno en España de su ópera prima, 'Slackers', tras su estreno en el prestigioso festival Max Ophüls Preis.