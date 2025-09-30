Todo el cine español que se podrá ver en el Festival de Cine de Gijón en noviembre

Aida Collado Gijón Martes, 30 de septiembre 2025, 14:09 Comenta Compartir

Es siempre la programación del Festival de Cine de Gijón (FICX) uno de esos bocados que cada año se saborean poco a poco. Esta mañana, en la Biblioteca Nacional de España, el certamen gijonés desveló el que hasta ahora es el mayor avance de los títulos que saciarán a los cinéfilos propios y ajenos del 14 al 22 de noviembre y que, de nuevo, apuesta sin ambages por el talento nacional, combinando la presencia de cineastas consagrados con las voces más innovadoras del panorama actual en sus principales secciones.

La sección principal, Ambar, ha quedado perfilada. A la ya anunciada 'Emergency Exit' de Lluís Miñarro (una road movie coral y surrealista) se suman cuatro esperados estrenos. Uno de ellos es el segundo largometraje del cineasta alicantino Javier Marco, 'A la cara', se presentará en calidad de premiere mundial en el FICX. La película expande la premisa original del corto homónimo con el que Marco ganó el Goya en 2020: una famosa periodista acude a la casa de uno de sus haters para que le diga a la cara lo que escribió sobre ella en redes sociales. A partir de ahí, la obra se convierte en un sentido estudio sobre las relaciones humanas.

Un viejo conocido del festival, el cineasta gallego Ángel Santos, regresa a Asturias con 'Así chegou a noite', film que vuelve la mirada al existencialismo y las crisis vitales para seguir la tradición del mejor cine europeo de autor y que será presentado como estreno absoluto en Gijón.

La también gallega Anxos Fazáns retorna al largometraje con 'As liñas descontinuas', para contar el tan inesperado como emocionante encuentro entre Bea (Mara Sánchez), una mujer de 50 años en plena crisis vital, y Denís (Adam Prieto), un joven que se cuela en su casa, abordando una temática social y contemporánea desde una óptica renovadora

Completa la selección 'Al oeste, en Zapata', ópera prima de David Beltrán i Marí, un monumental trabajo de no ficción que se alza como una oda al cine de creación de ambientes. Rodada casi en soledad, fotografiada en un impactante blanco y negro y de gran contundencia visual, acompaña a Landi, un hombre de mediana edad que se gana la vida cazando cocodrilos. Una historia de supervivencia y sacrificio que recibió el Premio Especial del Jurado de la sección Burning Lights y el Premio FIPRESCI del prestigioso certamen suizo Visions du Réel. A Gijón llega en calidad de premiere española.

Novedades también en la sección internacional Retueyos, competición dedicada a las nuevas voces de la cinematografía internacional y dotada de un enfoque especialmente renovador. A las ya anunciadas 'Magic Falm', de Amalia Ulman, y 'Sorella de clausura', de Ivana Mladenovic, se añade el trabajo de Marcos M. Merino con su tercer largometraje, 'Plaza Mayor', que se estrenará mundialmente en la 63 edición del FICX. Se trata de un retrato íntimo, poliédrico, polisémico y profundo de la transformación de su ciudad, de su idiosincrasia y su paisanaje. La película recorre el cambio de Gijón de ciudad industrial a destino turístico, explorando las fisuras entre la historia oficial y la memoria familiar a través de una mezcla de materiales de archivo, observación y una voz absolutamente personal.

En la sección Esbilla, una de las más longevas del certamen y que desgrana la cosecha cinematográfica nacional e internacional, se incluyen dos estrenos con firma española. 'Amílcar', dirigida por Miguel Eek, narra la fascinante vida de Amílcar Cabral, líder de la lucha por la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde frente a Portugal. El documental explora la figura de este intelectual y estratega, considerado una especie de Che Guevara africano, que fue asesinado por miembros de su propio partido meses antes de la independencia. Y aquí se podrá ver por primera vez en España. Junto a este título, se proyectará el cortometraje 'Maldito niño', dirigido por Violeta Pagán: un cuento found footage da voz a la infancia olvidada y su ecosistema, reciclando con justicia poética las huellas de la Guinea Ecuatorial colonial de 1926-1930.

Por otro lado, '360 curvas', dirigida por Ariadna Silva y Alejandro Gándara, revive las históricas revueltas de los años 90 en A Fonsagrada (Lugo), conocidas como 'As Movidas'. El documental, provisto de poderosas imágenes de archivo, narra cómo los vecinos de la montaña lucense, abandonados por la administración y aislados por una tortuosa carretera de 360 curvas, se rebelaron contra la Xunta en una lucha que incluyó encierros, cargas policiales y una masiva manifestación en Santiago. Tendrá en Gijón su premiere mundial.La Competición Internacional de Cortometrajes contará con una variada selección de títulos de (co)producción española. El director serbio Stefan Ivančić presentará 'Upon Sunrise', en la que ha trabajado la española Volta Producción; desde el Festival de Locarno, donde fue nominado al Golden Pardino, llegará 'Baisanos', un documental dirigido por los hermanos chilenos Francisca y Andrés Khamis y coproducido por la barcelonesa Casa de Cine; se suma también 'Ferides', una producción de Edna Cinema dirigida por la cineasta Alba Cros. La nómina crece con 'The Other Woman', el nuevo trabajo de María Herrera, productora ganadora del Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por 'Arquitectura Emocional 1959'; 'Si el silencio fuera azul', producido por el Máster en Documental Creativo de la UAB y tutorizado por Jorge Tur Moltó; y 'Tolos fueos el fueu', del asturiano Diego Flórez que, sin subrayados, revela la amenaza de un proyecto de incineración de basuras en las cuencas mineras, mientras explora el pasado de un espacio en profunda transformación y la disolución de la solidaridad obrera. Cierra la presencia española en la máxima competición el cortometraje 'El día que tal' del también asturiano Pablo Casanueva. Se trata de un retrato cinematográfico construido a través de la amistad y el recuerdo de su protagonista, 'El Melenas'. Utilizando materiales de diferentes épocas y formatos, la película abre una reflexión sobre temas tabúes en el medio rural asturiano.

Por otra parte, la sección Enfants Terribles se mantiene fiel a los inicios del certamen, dedicada a la infancia y la juventud, e incluirá dos títulos de producción española: 'Ameba', que es una coproducción internacional (Singapur, Países Bajos, Francia, Corea del Sur y España) en la que participa la productora Mararia Films, y 'Olivia y el terremoto invisible', el esperado debut de Irene Iborra Rizo, que es la primera película en stop-motion firmada por una directora española. Enfants contará también con el debut en el largometraje de Ingride Santos, 'Ruido', película original de Filmin producida por Sábado Películas y Playtime Movies (Casa en flames).

Los Pases Especiales del FICX acogen una edición más las nuevas propuestas de autores de referencia -como Gema Blasco con 'La furia', Alberto Morais con 'La tierra negra', Irati Gorostidi Agirretxe con 'Aro berria' y Lois Patiño con 'Ariel'- y la presentación de un montaje especial y exclusivo de la tercera temporada de la serie 'Atasco'.

'Punku' de Juan Daniel Fernández Molero, 'Balearic' de Ion de Sosa o 'Los muerciélagos han abandonado el campanario' de Alfonso y Manuel Bernal son títulos que darán forma a la sección Generación Mutante. Y más: la noche del corto español del FICX se estrena como sección competitiva con diez propuestas firmadas por cineastas mujeres.

