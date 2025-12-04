Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine

Inés Barea Gijón Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:16 Compartir

Como en las salas de los festivales por los que pasó y como merece una persona que conquistó el corazón de todos los que le conocieron, no cabía un alfiler en el acto de despedida del inolvidable José Luis Cienfuegos. El tanatorio de Los Arenales de Oviedo acogía esta tarde un funeral que más que un acto solemne ha sido una sucesión de cartas al cielo comenzando por la de su compañera, Mariona, que elevaba un adiós entrecortado a quien se fue demasiado pronto el pasado martes.

En su voz han estado presente el cariño de los directores de los festivales de Sitges, San Sebastián y Málaga, en Argentina hoy por motivos laborales pero con el corazón puesto en Asturias. «José Luis fue un hombre de cine en el sentido más amplio del término», compartían en su carta. «Su mirada curiosa, valiente y abierta ha dejado una huella imborrable en todos los festivales por los que pasó» y su trabajo, aseguraban, «es ya parte esencial de la historia del cine en nuestro país», pues tanto en el Festival Internacional de Cine de Gijón como en los de Sevilla y Valladolid, su trabajo definió para siempre un rumbo nuevo. Cienfuegos creó una escuela de vanguardia en el cine de autor y ha sido precisamente su segundo a bordo en la Seminci Javier H. Estrada, actual programador de la muestra, el encargado de confirmar que también fue «el líder que todos podemos desear» y el compañero que todos van a extrañar, pues «no hay enfado que no estuviera ligado a una broma y no hay vivencia que no estuviera ligada a una sonrisa».

A este recital de su memoria no han faltado sus amigos más cercanos ni tampoco sus sobrinos, que entre el dolor compartían anécdotas y recuerdos que atesoran para siempre. «Vosotros conocéis al hombre del cine, pero nosotros conocemos al que no salía en entrevistas», y al igual que revolucionó cada lugar donde ejerció su profesión, también ellos pueden decir que pasó por la vida como un tornado. «Una de las mayores lecciones que nos dejó es lo increíble que es trabajar de lo que amas», expresaban, y ha sido su inagotable amor al cine el responsable de que hoy no quedase una silla vacía y quisieran compartir su cariño amigos y compañeros como la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; los actuales director y programador del FICX, Alejandro Díaz Castaño y Tito Rodríguez; la poeta Sofía Castañón; el director de CortoGijón, Sergio Valbuena; el exconsejero de Cultura y vicerrector de la Universidad, Vicente Domínguez, y directores de cine como Marcos M. Merino y Edu Galán, entre tantos otros que vinieron a dedicarle un último adiós. Y como en una amarga película, esta vez sin final feliz, se despidieron todos ellos de su amigo, que será para siempre recordado y que ha dejado su nombre escrito en mayúscula en la historia del cine de nuestro país.

