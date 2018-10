Paula Echevarría rueda en Gijón A la derecha, Paula Echevarría en un fotograma de su último trabajo en el cine, 'Ola de crímenes', junto a la actriz Juana Acosta. Dirigida y escrita por Fernández Armero, cuenta con la colaboración del asturiano Tom Fernández Su nueva película, 'Si yo fuera rico', dio ayer el primer golpe de claqueta en La Llorea PACHÉ MERAYO GIJÓN. Martes, 16 octubre 2018, 00:43

Asturias vuelve a ser plató de cine. Varios escenarios naturales de su verde geografía servirán para que el madrileño Álvaro Fernández Armero ('Todo es mentira', 'Las ovejas no pierden el tren' y la series 'Allí abajo' y 'Doctor Mateo') dé suelo real a su nuevo sueño cinematográfico, que es también el de Paula Echevarría. La actriz de Candás, que ha rubricado sus mayores éxitos en la televisión, pero gana ahora adeptos en el cine con la última de Gracia Querejeta, 'Ola de crímenes' (donde comparte cartel con Maribel Verdú y Juana Acosta), tiene nueva película y no puede estar más ilusionada. Tanto que a la vez que la claqueta daba ayer su primer golpe de rodaje en Gijón, en la gasolinera de La Llorea, ella, no presente en esos primeros planos, lanzaba por las redes sociales una fotografía de sus deberes de este mes de octubre: el guion de la película envuelto en rotuladores de colores para empezar a estudiar.

Pero no es Paula Echevarría la única asturiana de este proyecto cinematográfico, que narra en clave de comedia las peripecias de Santi, un joven en apuros que, de la noche a la mañana, se vuelve rico. Muy rico. El rodaje, que se extenderá durante cuatro semanas, en diferentes localizaciones de este Norte, tiene en Tom Fernández a otro de sus pilares. El director y guionista, ahora metido de lleno en el rodaje del documental sobre el parque Nacional de Covadonga, colaboró en el guion, junto al propio Álvaro Fernández Armero y Ángela Armero.

Entre los 500 figurantes que se han seleccionado también habrá rostros asturianos. De hecho, la empresa que los ha elegido es Personal7, del gijonés Iván Armesto. Todos trabajarán con un equipo técnico integrado por 6o personas, que una vez culmine la grabación en Asturias se llevarán la cámara a Madrid, para cerrar allí otras tres semanas de filmación.

El guion de la película que ahora rueda en Asturias y que la asturiana ha colgado en las redes con este comentario: «Nuevo proyecto, nuevas ilusiones, nueva aventura».

Con Echevarría encabezan el reparto Álex García y Alexandra Jiménez. Y con ellos están en esta aventura que hoy continuará su rodaje en el Molinón , Adrián Lastra, Diego Martín, Bárbara Santa-Cruz y Jordi Sánchez, así como Antonio Resines, quien tiene una participación especial.

'Si yo fuera rico' es una producción de Telecinco Cinema que cuenta con la participación de Mediaset España y Movistar+, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón y la Film Commission del Principado, que ha puesto de su parte asesoramiento en la «búsqueda de localizaciones, gestionado permisos de grabación y facilitado asimismo otros servicios complementarios».