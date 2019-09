Penélope Cruz, premio Donostia: «Mi historia nunca fue la de coger un billete sin vuelta para probar suerte» Penélope Cruz, en San Sebastián. / Efe La actriz recibe el reconocimiento a toda su trayectoria en el Festival de San Sebastián EUROPA PRESS Viernes, 27 septiembre 2019, 18:30

La actriz Penélope Cruz, galardonada con el Premio Donostia del Festival de San Sebastián a toda su trayectoria, ha afirmado en rueda de prensa que su historia nunca fue la de «coger una maleta y un billete sin vuelta para probar suerte» en Hollywood y que en su carrera se siente atraída por personajes diferentes para poder crear.

«Mi historia nunca fue la de coger la maleta y un billete sin vuelta para probar suerte, eso me habría dado más miedo», ha asegurado la actriz en referencia a su carrera en Hollywood, en la sala de prensa del Kursaal, repleta de medios de comunicación y apenas unas horas antes de recoger el galardón honorífico a su carrera, en una gala en la que también se proyectará 'Wasp network' ('La red avispa'), del francés Olivier Assayas.

Cruz (Madrid, 1974), que también es la imagen del festival, se ha definido ante la prensa como una trabajadora con una disciplina casi «militar», un «requisito» fundamental en la profesión que debe a sus años de ballet clásico así como a los «valores» que su familia le inculcó en su casa de Alcobendas, por donde, según ha confesado, aún pasea y recuerda los años en los que vivió allí. «Les agradezco que no se rieran de mí cuando se lo dije», ha manifestado la actriz sobre el momento en el que comunicó a su familia que quería dedicarse a la actuación, para lo que, según ha asegurado, no contaba con «referentes», como si quisiera haber sido «astronauta».

Además, y preguntada por lo joven que ha recibido este premio, ha confesado que cuando el director del festival le comunicó la intención del festival de otorgarle el premio honorífico, ella le preguntó si no quería esperar «unos años más». «Me sentó como un personaje de Pedro Almodóvar y pensé que me iba a ocurrir algo», ha bromeado.

De Almodóvar, Bigas Luna y Trueba

Preguntada por tres de los directores con los que ha trabajado, de Almodóvar ha destacado el «nivel de conexión» que comparte con él. «No nos podemos engañar nunca, lo que en el rodaje es un beneficio», ha destacado la actriz, para quien el director manchego es alguien de su «familia».

En cuanto a Bigas Luna, fallecido en 2013, y con quien rodó 'Jamón, jamón' en 1992, una de sus primeras películas, la actriz ha señalado que «en días como hoy se le echa de menos». «Fue quien nos dio la oportunidad a Javier y a mí», ha recordado la actriz, quien ha desvelado que nunca se pudieron despedir de él porque decidió no contar que estaba enfermo.

Junto a ellos, ha señalado que Fernando Trueba fue «muy importante» en su vida. «El año de 'Jamón, jamón' fue el año de 'Belle epoque' y ambas me abrieron muchas puertas. Siempre estaré agradecida por eso», ha dicho.

Preguntada acerca de la posibilidad de dirigir una película, algo que ha afirmado en varias ocasiones que le gustaría, la actriz ha recordado que tiene este deseo desde los 16 años, momento en el que confesó su deseo a Almodóvar y este le animó a hacerlo «joven». «A los 45 no lo he hecho, no me ha dado tiempo», ha afirmado.

Maternidad

En cuanto a su carrera en Hollywood, Cruz ha destacado que actualmente pasa más tiempo en España que en Estados Unidos, donde permaneció más tiempo que en su país natal durante mucho tiempo. «Una vez te conviertes en madre tu prioridad es esa. Hay que mirar de otra manera dónde y cuándo son los rodajes, y cuánto van a durar», ha destacado la actriz, quien ha afirmado que ahora solo viaja cuando tiene que trabajar o asistir a varias reuniones.

Aunque hubo años en los que volaba «sin parar», Penélope Cruz ha asegurado que nunca se desvinculó de España. «Nunca me la jugué. No quería perder lo que estaba construyendo aquí», ha asegurado Cruz, quien nunca dejó de trabajar en Europa ni renunciar al «sueño» de compaginar su trabajo en ambos lados del Atlántico. «No estaría interesada en hacer un personaje dos veces ni en interpretar un personaje que se parezca a mí, porque cuanto más parecido más difícil es crear algo interesante, ya que es en esa distancia donde nosotros volamos», ha dicho la actriz acerca de su trabajo.

'La red avispa'

Durante la rueda de prensa, la actriz ha estado acompañada de Gael García Bernal y Edgar Ramírez, que completan el elenco de 'La red avispa'. La película se desarrolla en La Habana a principios de los años 90, donde el piloto cubano René González roba un avión y huye de Cuba, dejando atrás a su esposa y a su hija para comenzar una nueva vida en Miami. Sin embargo, otros desertores le siguen e inician una red de espionaje.

Esta película, rodada en español, y en un acento que a Penélope Cruz le encanta, según ha confesado, demuestra cómo hoy es «impensable» hacer una película en inglés sobre un tema hispano. Sin embargo, ha lamentado que las películas en español no viajen entre los países hispano hablantes y lo achaca a una «falta de creatividad».