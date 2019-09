La pipa de la paz entre las Hurdes y Buñuel

Del papel a la pantalla y de la pantalla al papel

Portada de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'. / Reservoir Books

Solís publicó su libro por primera vez hace diez años, pero la película rescató su tebeo. De acuerdo con la nueva editora, aprovechó para cambiar algunas cosas y emplear algunas soluciones de la cinta de animación. «La decisión de Penguin Random House era hacer una 'comic-movie'. He añadido el color, he trabajado con la paleta de color de la película de una manera paralela a cómo se trabajaba en el cine y he corregido alguna cosilla. Me hubiera puesto a redibujarlo completamente porque el trabajo de hace diez años era complicado y eso pasa cuando eres dibujante. Cuando yo empecé a trabajar no había nada de material gráfico ni de Eli Lotar ni de Pierre Unik. Me lo inventé yo y he corregido los detalles, pero prácticamente la edición es la misma con el color de la película», explica Solís.