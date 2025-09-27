El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Fernández

Día grande en San Diego Comic-Con Málaga

La convención friki afronta el fin de semana con lleno absoluto y dos grandes reclamos en su agenda: 'Predator: Badlands' y 'The Walking Dead'

Regina Sotorrío

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:42

Este fue el primer día en agotarse cuando salieron a la venta las entradas. Si el jueves y el viernes se sentía el lleno en el Palacio de Ferias de Málaga, imaginen cómo está el ambiente este sábado. Una hora antes de la apertura de puertas ya eran miles y miles las personas que esperaban su turno en las puertas de acceso, muchos ya transformados con todo detalle en su personaje favorito. Y desde las siete de la mañana. No hay dolor. Todo sea por exprimir al máximo el día grande de San Diego Comic-Con Málaga.

Una tercera jornada con dos puntos fuertes en la agenda: la presentación de 'Predator: Badlands', la próxima película de la franquicia Depredador, y el panel que unirá al actor de la nueva serie de AMC 'Talamasca', Nicholas Denton, con el elenco internacional de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', del que forman parte los actores españoles Eduardo Noriega y Óscar Jaenada.

Y se repitió el patrón de los días anteriores. Las carreras por un Funko de edición limitada abrieron la jornada, generando momentos de tensión en los que tuvo que intervenir el personal de seguridad. La cola, a las diez de la mañana, era ya inabarcable. Y solo lanzan 150 unidades en cada reposición. Eso, unido a la expectación que despierta entre los niños la habitación gigante de 'Toy Story', justo al lado, complicaba la circulación por el estrecho pasillo de entrada a la sala. Y una fila de personas, en forma de zigzag, esperaba en el patio del Palacio para entrar.

Una afluencia masiva que tiene un lado positivo. «La gente viene a comprar a muerte, tienen ganas de gastar», celebraban en el expositor de Cami Chan, diseñadores de camisetas y figuras desde unos pocos euros. En el otro extremo, en el 'corner' de Lladró, se felicitaban por el elevado tráfico de personas, muchas de las cuales se sorprenden al ver a los personajes de las sagas más conocidas de la ficción elaboradas en cerámica de forma artesanal. Su precio ronda la tres y cuatro cifras. Y se venden. Dos soldados imperiales, por 1.800 euros cada uno, ya están en alguna casa particular.

