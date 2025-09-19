El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Dávila y Silvia Bango. E. C.

Duetos venturosos que se bailan

Pablo Dávila ultima el estreno en Danza Xixón de su primer espectáculo con su propia compañía, una reflexión en movimiento sobre la fortuna

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Higiénico Papel es su vida. Y ahora, sin dejar de lado a la veterana compañía gijonesa, el bailarín Pablo Dávila da un paso al frente ... y pone en marcha su propio proyecto, con su propio nombre en la búsqueda de un sello propio. Se estrenará esa compañía en el marco de Danza Xixón, que el 12 de octubre programa 'Duetos sobre la fortuna', tres piezas bailadas por el propio Dávila y la bailarina también asturiana Silvia Bango que buscan servirse de diferentes lenguajes y músicas para adentrarse en reflexiones dispares sobre ese mismo concepto. Le bailará a la fortuna como una forma de amor, también la del arraigo, que es para otros la desfortuna de nacer en un lugar donde las cosas no son fáciles, y también mirando hacia la ambición.

