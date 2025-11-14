El genio imparable de María Dueñas deslumbra y estremece

Miguel Lorenci Madrid Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:21 Comenta Compartir

Cinco veces tuvo que salir a saludar tras su brillante e impecable interpretación de la 'Sinfonía española' de Édouard Lalo. Debió ofrecer un bis a un público entusiasmado al que sedujo y convenció desde el primer compás. Eligió 'El cant dels ocells', la delicada pieza con la que Pau Casals y su chelo maravillaron al mundo, y que emociona y conmueve tanto o más emergiendo del violín de la portentosa María Dueñas (Granada, 2002).

Impresiona su facilidad para extraer una galaxia de sonidos de su violín Nicolò Gagliano de 1714, una joya que alterna con un Stradivarius Camposelice de 1710. Fascina la mezcla de aplomo y emoción con la que Dueñas aborda 'fortes', 'pianos' o 'glissandi'. Pasma su soltura y frescura en una interpretación prodigiosa que combina madurez, audacia y una expresividad fuera de lo común.

Con solo 22 años, Dueñas se ha ganado un lugar de privilegio en el mundo de la música, reservado a muy pocos elegidos. Ha alcanzado la categoría de estrella internacional mucho antes que antecesoras como Anne-Sophie Mutter o Janine Jansen.

Tras su memorable actuación, una larguísima cola de admiradores aguardaba su autógrafo. Querían su firma en el programa del concierto que compartió con el director italiano Antonio Pappano y la Chamber Orchestra of Europe (COE), o en los álbumes de Deutsche Grammophon, sello con el que la violinista tiene un contrato de exclusiva.

'Óscars' de la música

Llegó al concierto de Madrid con dos flamantes 'Óscars' de la música clásica: los premios Gramophone que la reconocen como la mejor artista joven del año y como intérprete de la mejor grabación instrumental por 'Paganini: 24 caprichos'.

Son distinciones para una joven maestra que descubrió la magia del violín con cuatro años, al asistir a un concierto en el Auditorio Manuel de Falla. Hija de un guardia civil y una maestra, en su familia no existía tradición musical, aunque sí mucha afición.

Se adentró en la música por puro interés, estudiando en el Conservatorio de Granada. Con once años comenzó becada su formación en Alemania y Austria, países a los que se trasladó con toda su familia. En 2016 se estableció en Viena bajo la tutela del violinista Boris Kuschnir. A los 18 ganó el prestigioso y exigente concurso Yehudi Menuhin para jóvenes violinistas (2021), y a los 20 obtuvo el Premio Princesa de Girona de Artes y Letras (2023).

Lejos de vivir la música como un sacrificio, Dueñas afirma que su meteórica carrera ha sido «de disfrute y entrega», aunque es plenamente consciente del esfuerzo y la disciplina necesarios para dominar un instrumento al máximo nivel de excelencia.

Su gira española la llevará ahora a Zaragoza y Sevilla, antes de continuar por Italia, Alemania y Austria. En diciembre tocará en la ceremonia de entrega de los premios Nobel en Estocolmo. Se han rendido a su talento directores como Gustavo Dudamel, Manfred Honeck, Christian Thielemann o Andris Nelsons, y le espera Zubin Mehta.

Borda a Paganini, Berlioz, Saint-Saëns, Sarasate o Wieniawski, pero también confiesa disfrutar con gigantes del pop como Whitney Houston, Céline Dion o Elton John. Considera «una gran artista» a Rosalía, por cuyo «gran trabajo» muestra respeto y admiración.

El New York Times elogió su capacidad para «dar nueva vida a obras muy conocidas» y la describió como «una violinista de 22 años que tiene algo que decir, y el talento para decirlo de forma brillante».

'Beethoven and Beyond' (2023), su álbum debut con Deutsche Grammophon, deslumbró por su interpretación del Concierto para violín de Beethoven, con cadencias compuestas por ella misma. Grabado junto a la Sinfónica de Viena bajo la batuta de Manfred Honeck, le valió otro prestigioso reconocimiento: el premio Opus Klassik como Joven Artista del Año en 2024.

