Gijón o una postal en movimiento

Que el 'Elogio del horizonte' es un telón de fondo idílico para cualquiera de las artes escénicas es algo evidente, pero ayer se encargó de ... corroborarlo la compañía Meraki & Cía, al convertirlo en el escenario perfecto para sus coreografías. Primero, Paula Castañón y Javier Jarquín estrenaron 'Mujer pájaro' en «el lugar ideal para hacerlo» y, más tarde, sus compañeros Ana Lola y Lucas García subían a las tablas 'Genzai'. «El sitio tiene una fuerza que se trasladaba a la actuación», destacaron al finalizar. «No deja de ser un sello de la ciudad. Poder hacer lo que hacemos en un símbolo de Gijón siempre es bienvenido», añadieron.

'Mujer pájaro' se estrenó en el escenario del Elogio. Juan Manuel Pardo

Pero no fue el único rincón hasta el que viajó la danza ayer: la mañana arrancaba con Tania González en el Antiguo Instituto, que puso en movimiento su 'Laboratorio de danza Stililing - El bailar como descanso'; Laglo zirkodantza escenificó en el mismo lugar 'No retorno', un taller de acrobacias en familia; Lydia Areces Novo haría lo propio con 'Sacerdotisa de la Sed' en la escultura 'Sombras de luz' de Fernando Alba (conocida popularmente como las 'chaponas') y también allí estuvieron Yaddiel y Yariel Espinosa con su coreografía 'Introspección' y Proyecto Piloto con 'Cabezonas y cabezudas'. El último escenario sería 'La madre del emigrante', donde Silvia Bango, Laglo zirkodantza y Astur Dance Company interpretaron 'Volilà', 'No retorno' y 'Cicatrices', respectivamente.

'Las chaponas' y 'La madre del emigrante' también fueron escenarios para la danza. Juan Carlos Román

Y Escena en Danza no acaba aquí: esta tarde, en el Centro Municipal Pumarín Gijón Sur, Zig Zag Danza representará 'Postales rotas', la pieza galardonada con el Premio Jovellanos a la Producción Escénica y con cuatro Premios Oh! en 2025: mejor espectáculo, mejor dirección, mejor producción y mejor diseño de iluminación.

El broche lo pondrán mañana los alumnos del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, que ofrecerán en el Antiguo Instituto una 'Tarde de Danza' a partir de las 19 horas.