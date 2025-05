Jorge Fernández Díaz, Carlos Alsina y Txema Rodríguez, premios Cavia, Luca de Tena y Mingote 2025

Fernando Muñoz Miércoles, 28 de mayo 2025, 17:25 | Actualizado 17:43h. Comenta Compartir

El escritor Jorge Fernández Díaz, influyente analista político y colaborador de ABC; Carlos Alsina, presentador y director de 'Más de uno' en Onda Cero, y el fotógrafo Txema Rodríguez, editor gráfico de 'Las Provincias', han sido galardonados respectivamente con los premios Cavia, Luca de Tena y Mingote, que concede ABC desde hace 105 años y que son los galardones más prestigiosos del periodismo español. Los premios han sido concedidos por un jurado presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, e integrado por Pedro García Cuartango, Andrés Trapiello, Borja Echevarría y Julián Quirós.

Jorge Fernández Díaz recogerá el premio Mariano de Cavia por su artículo 'Bienvenidos al populismo de derecha', publicado en 'La Nación'. El periodista argentino, que lleva 40 años ejerciendo la profesión, se une a la insigne lista de ganadores del Cavia, instituido en 1920. El artículo hoy premiado le supuso el señalamiento por parte del gobierno presidido por Javier Milei. «Fue, a mi pesar, el inicio de la pelea entre un liberal y un gobernante populista», ha dicho el premiado, que publica mensualmente en ABC Cultural la columna 'Contacto en Buenos Aires'.

El premio Luca de Tena, conforme al espíritu creativo del fundador de ABC, reconoce el trabajo destacado por la innovación editorial así como al profesional con una trayectoria sobresaliente a lo largo del tiempo en la renovación periodística. En esta ocasión, el ganador ha sido Carlos Alsina, uno de los periodistas radiofónicos más influyentes y destacados de las ondas españolas. Al frente de 'Más de uno', en Onda Cero, además de desgranar la actualidad cada mañana con sus populares 'Monólogos' y sus incisivas entrevistas, ha revitalizado la radioficción y ha creado populares formatos como 'La cultureta'. Además, mochila al hombro y micrófono en mano, Alsina pisa el terreno en las principales coberturas mediáticas, como demostró durante el último Cónclave en el Vaticano o tras la tragedia de la dana en Valencia.

Por su parte, el ganador del premio Mingote 2025 ha sido Txema Rodríguez, editor gráfico de 'Las Provincias', por su fotografía publicada en el mismo diario el 3 de noviembre de 2024. El Mingote se lleva entregando en la Casa de ABC desde 1966, como homenaje al gran dibujante Antonio Mingote, y reconoce la caricatura, viñeta, dibujo o fotografía publicada en algún medio en lengua española.

Jorge Fernández Díaz, premio Mariano de Cavia

Jorge Fernández Díaz (Buenos Aires, 8 de julio de 1960), destacado escritor y periodista argentino, es uno de los analistas políticos más influyentes. Nacido en el barrio de Palermo, hijo de inmigrantes asturianos, Fernández Díaz tiene a sus espaldas 40 años de oficio, en el que agrupa crónicas emotivas, novelas policiales y ensayos políticos. Ha sido cronista policial, analista político, editor y director de medios como la revista 'Noticias' y el suplemento cultural 'adnCultura' de 'La Nación', donde actualmente es columnista.Entre sus hitos literarios, destacan 'Mamá' (2002), una crónica novelada sobre su madre que recibió la Medalla de la Hispanidad, y la trilogía policial protagonizada por el agente Remil (El puñal, La herida y La traición). En 2025 publicó su novela autobiográfica 'El secreto de Marcial', con el que ganó el premio Nadal.

Carlos Alsina, premio Luca de Tena

Carlos Alsina (Madrid, 1969) es uno de los periodistas radiofónicos más destacados de España. Director de 'Más de uno', el programa matinal de Onda Cero que acaba de celebrar su décimo aniversario, ha revitalizado la radio española con su apuesta por el periodismo en la calle, como ha hecho con su cobertura de la dana, y con la introducción de nuevos formatos como la revista de prensa de 'La España que madruga' o la sección 'La cultureta'. Una de sus últimas apuestas ha sido recuperar la radioficción.

Reconocido por su agudeza, ironía y rigor en el análisis de la actualidad, inició su carrera en medios escritos, entre ellos ABC y 'Cambio 16'. En 1990 dio el salto a la radio en Onda Cero, emisora que se ha convertido en su hogar profesional durante más de tres décadas. Alsina ha sido subdirector del matinal 'Al día' y de los informativos de Antena 3 Radio. En 2005 asumió la conducción de 'La Brújula', el informativo nocturno de Onda Cero, donde consolidó su estilo incisivo y personal. Desde 2015, presenta y dirige 'Más de uno', el programa matinal estrella de Onda Cero.

Por esta trayectoria, por su independencia y por su capacidad para incomodar a los políticos en las entrevistas, Alsina ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo dos premios Ondas (2015 y 2019), la Antena de Oro (1995), el Micrófono de Oro y el premio Francisco Cerecedo (2023).

Txema Rodríguez, premio Mingote

Txema Rodríguez (Camposancos, A Guarda, Pontevedra, 1963) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Comenzó su trayectoria pública como fotógrafo en 2006 participando en la muestra 'The Blink of an Eye en Nueva York'. Desde entonces ha desarrollado su labor, compaginando su trabajo como editor gráfico en el diario 'Las Provincias', en distintos ámbitos de la fotografía que le han llevado a exposiciones individuales y colectivas en ciudades como Valencia, Madrid, Londres y Basilea. Su trabajo formó parte del libro '100 Great Street Photographs', de David Gibson, editado por Prestel/Random House y fue premiado en 2013 por la Society for News Design. Colabora desde el año 2014 con el artista urbano Vinz Feel Free, con el que ha trabajado en proyectos como Joc, para el Centro del Carmen de Valencia, o en el Fotofever del Louvre.

