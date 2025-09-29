El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Antón García, Sergio García Zamora, Olvido García Valdés, Josefina Martínez y Araceli Iravedra. Mario Rojas

Alfonso Brezmes se alza con el Premio Alarcos de Poesía

El jurado elige 'El don de la tristeza' del autor madrileño en un acto donde se presentó el libro ganador de la edición anterior

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:59

La obra 'El don de la tristeza' de Alfonso Brezmes (Madrid, 1966) se alzó este lunes con el XIV Premio Emilio Alarcos de Poesía ... fallado durante un acto en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) en el que también fue presentado el poemario ganador de la edición anterior, 'El pan y la palabra', de Sergio García Zamora.

