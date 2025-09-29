Alfonso Brezmes se alza con el Premio Alarcos de Poesía

La obra 'El don de la tristeza' de Alfonso Brezmes (Madrid, 1966) se alzó este lunes con el XIV Premio Emilio Alarcos de Poesía ... fallado durante un acto en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) en el que también fue presentado el poemario ganador de la edición anterior, 'El pan y la palabra', de Sergio García Zamora.

El jurado, presidido por Luis Alberto de Cuenca y formado por Josefina Martínez, Luis García Montero, Olvido García Valdés, Carlos Marzal, Araceli Iravedra y Jesús García, argumenta en su fallo la decisión de premiar esta obra «por tratarse de un libro orgánico, bien estructurado, que se ubica en la estela de la mejor poesía comunicativa, atractivo, con buen oído para la métrica tradicional». El autor, abogado del estado, ha publicado títulos como 'La noche tatuada' (2013), 'Don de lenguas' (2015), 'Ultramor' (2017), 'Vicios ocultos' (2019), la antología bilingüe 'Marginal Notes' (Cornerstone Press, 2020) y 'Sed' (2020).

En su intervención, la directora de la Cátedra Emilio Alarcos, la catedrática Josefina Martínez, evocó la figura del recordado gramático que da nombre al galardón, un estudioso «gracias al que la lingüística española empezó a existir en el mundo» y se congratuló de las veinticuatro ediciones de «un premio con vocación universal».

El poeta Javier Almuzara fue el encargado de presentar el volumen ganador en 2024, 'El pan y la palabra', sobre cuyo autor, de origen cubano y residente en Paredes de Nava (Palencia), afirmó que escribe «al amparo de Jorge Manrique», de quien habría tomado «la claridad en el decir y la nobleza en el pensar» en unos «versos limpios, que algo tienen de ropa lavada, recién oreada».

Sobre su libro, García Zamora lo definió como «la esperanza de un hombre que la había perdido, venido de una tierra que es sinónimo del infierno» y sobre los premios declaró que «todo poeta es un alucinado, porque quiere ganar dos juicios por el mismo crimen: el de la eternidad, del que no va a ver el veredicto, y el juicio de sus contemporáneos. Este premio me absuelve del crimen de haberlo hecho mal, ahora creo que no lo he hecho tan mal».

En el recital previsto de los poetas del jurado, ante su ausencia por diversos motivos, solo pudo intervenir presencialmente Olvido García Valdés, aunque los versos de sus compañeros también sonaron en otras voces.