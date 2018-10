Arturo Pérez-Reverte conquista Oviedo 01:06 Pérez-Reverte charla con una de sus seguidores. / Damián Arienza / Canal 10 El autor de 'Sabotaje' lleva a decenas de personas de diferentes partes de Asturias a la librería Cervantes, donde firmó la última entrega de la saga 'Falcó' JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Viernes, 5 octubre 2018, 21:31

¿Quién está dentro?». «Pérez-Reverte». «Ya sabía yo que tenía que ser de ahí para arriba, porque esta cola...». La escena que se ha producido este viernes, cerca de las siete de la tarde, frente a la librería Cervantes, en Oviedo, lugar elegido por el escritor Arturo Pérez-Reverte para protagonizar la primera firma de 'Sabotaje', la última entrega de su nueva saga que protagoniza Falcó y en la que su personaje debe viajar a París en 1937 para tratar de destruir el 'Guernica' de Picasso. Decenas de personas llegadas de diferentes partes de Asturias esperaron pacientes la llegada del autor en una cola que salía del establecimiento para rodear parte de la manzana. Al frente de ella, Carmen Cascos, que se desplazó desde Gijón para encontrarse «por primera vez» en persona con el autor. «Tengo casi todos sus libros, me gusta mucho su forma de escribir», señaló.

Llegó sin hacer mucho ruído. Tras saludar a Conchita Quirós, responsable de la librería, y a parte de su equipo, Pérez-Reverte sacó la mejor de sus sonrisas para, de pie, ir atendiendo a las decenas de personas que esperabana para llevarse a casa su rúbrica. «Sus recreaciones históricas son siempre fidedignas y las estructuras atractivas. Estoy aquí para que le dedique los libros a mi madre. A mí me gusta, pero mi madre es una gran seguidora», señaló Héctor Javier Díaz.

Para Mario Ancares, que se desplazó desde Luanco, la de ayer fue la oportunidad de tener cerca a un escritor al que admira.«Otras veces que vino no nos enteramos. Le sigo desde el inicio y no podía pasar la oportunidad de estrecharle la mano», señaló este admirador de Pérez-Reverte que tardó poco más de un día en acabar 'Sabotaje'. «Salió el jueves y hoy (por ayer) me lo acabé».

Colas a las puertas de la librería Cervantes. / D. Arienza.

La fascinación por el autor se notaba ayer en la librería. Adrián Aranda, de La Felguera, acudió a la firma a pesar de que comienza a sentir los primeros síntomas de la gripe. «Es un autor que dice lo que piensa sin miedo a nada ni a nadie y eso es de agradecer en una sociedad que es mucho de apariencias», afirmó.

Mientras, Pérez-Reverte no borraba la sonrisa de su boca, firmaba libros y atendía a los integrantes de la cola con los que no dudaba en hacerse todas la fotos que le pedían. Una visita en la que mostró su cara más amable y conquistadora para deleite de las decenas de personas que acudieron a Oviedo para acercarse un poco más a uno de sus autores de cabecera.