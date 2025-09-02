El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs. E. C.

El aventurero que creó Tarzán

Se cumplen este lunes 150 años del nacimiento del escritor que alumbró el icónico personaje de la selva

Daniel Reboredo

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:52

¿Cuándo un personaje de ficción puede llevar al ostracismo a su autor? Generalmente, cuando su impacto cultural trasciende la obra original de éste y ... los ciudadanos lo reconocen e identifican de forma instantánea, incluso sin conocer la identidad del creador, gracias a la calidad del producto cultural que lo contiene, a su exposición en la trama, a la conexión emocional que crea con los lectores y, sobre todo, al impulso global propiciado por una publicidad y divulgación acertada. Este es el caso de 'Tarzán de los monos' y de Edgar Rice Burroughs, conocido el primero en todo el planeta gracias al cine y minusvalorado el segundo a causa de la fama de su creación literaria.

