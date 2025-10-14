El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

También tuvo lugar una lectura coral de 'Olvida los tambores', de Ana Diosdado. E. C.
Día de las Escritoras en la Biblioteca Nacional

Corín Tellado y Cristina Gómez Ojea, dos autoras asturianas para recordar

Corín Tellado y Cristina Gómez Ojea sonaron en la Biblioteca Nacional durante el acto que conmemoraba el Día de las Escritoras

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 08:54

Comenta

Corín Tellado y Carmen Gómez Ojea tienen en común la escritura, la voz rebelde y la capacidad de habitar la memoria de todos ... quienes las leyeron. Pioneras, y no siempre reconocidas, ayer fueron las dos autoras asturianas a las que rendía homenaje la Biblioteca Nacional de España en un acto que también celebró a Carmen Martín Gaite, Cristina Peri Rossi, Elena Soriano, Carmen Kurtz, María José Ragué o María Beneyto. Todas ellas, además de haber dejado una huella imborrable en nuestra tradición literaria, tienen algo que las une: unas y otras escribieron durante la transición, en concreto en 1975, el año en que en España todo cambió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

