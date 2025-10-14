Corín Tellado y Cristina Gómez Ojea, dos autoras asturianas para recordar

Corín Tellado y Carmen Gómez Ojea tienen en común la escritura, la voz rebelde y la capacidad de habitar la memoria de todos ... quienes las leyeron. Pioneras, y no siempre reconocidas, ayer fueron las dos autoras asturianas a las que rendía homenaje la Biblioteca Nacional de España en un acto que también celebró a Carmen Martín Gaite, Cristina Peri Rossi, Elena Soriano, Carmen Kurtz, María José Ragué o María Beneyto. Todas ellas, además de haber dejado una huella imborrable en nuestra tradición literaria, tienen algo que las une: unas y otras escribieron durante la transición, en concreto en 1975, el año en que en España todo cambió.

El motivo de este homenaje era una celebración, una fiesta: la del Día de las Escritoras, una iniciativa que cumplía ayer diez años reivindicando a estas mujeres que no siempre han recibido la atención que merecían. Y sin ellas, «el relato es incompleto, parcial, injusto», manifestó Óscar Arroyo, director de la institución.

Hubo, sobre las tablas del auditorio de la Biblioteca Nacional una sucesión de relatos cortos, leídos todos ellos por personas que se dedican hoy en día a la cultura de nuestro país entre las que estuvo, leyendo un texto propio, la política feminista Lidia Falcón. Y entre palabras que sonaban a memoria y resistencia pudieron escucharse fragmentos como este: «No muestres a los demás la fortaleza de tu espíritu, que la escondes bajo el aspecto de una magnolia no hollada». Lo recitó Sonia Calzada y pertenece, como no podía ser de otra manera, a 'Cantiga de Agüero', la obra con la que Carmen Gómez Ojea obtenía el Premio Nadal en 1981. Se escuchó solo minutos después de que el público se deleitase con un fragmento de una de las inolvidables obras de Corín Tellado, que en 1975 fue reconocida por la UNESCO como la escritora más vendida en lengua española. Ahí es nada.

La segunda parte del acto se dedicó a la dramaturga Ana Diosdado con una lectura de 'Olvida los tambores', escrita en 1972. Una autora que también dejó su huella en esta región, pues en 1986 grabaría entre Oviedo y Luarca la serie de televisión 'Segunda enseñanza'. Y con letras, pero entonadas, ponía el broche final a la velada la cantaora Carmen Linares, quien recibiese en 2022 el Premio Princesa de Asturias de las Artes junto a la bailaora María Pagés.