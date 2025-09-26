Irma Álvarez Lanero, escritora y pedagoga: «Se necesita ciencia detrás de las historias que se cuentan hoy en día»

Irma Álvarez Lanero (Mieres, 2004) es estudiante de Pedagogía y la mezcla de sus intereses por la escritura y la educación le han llevado a ... publicar el cuento infantil 'El club de las estrellas' (2025), una historia con la que pretende ayudar a los más pequeños a entender en qué consiste el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

–¿Está dirigido a todo tipo de niños o a un perfil en concreto?

–Está pensado para niñas y niños neurotípicos, para que aprendan a respetar lo que es la diversidad. El cuento traza un puente entre el mundo de la investigación sobre el TEA y el mundo real.

–Firma la creación del texto y también las ilustraciones.

–Sí, e incluso las ilustraciones están dibujadas en base a lo que es la lectura fácil. No solo el texto sigue esta metodología.

–¿Qué es la lectura fácil?

–Es una forma de escribir y de contar historias para que lleguen a todas las personas, independientemente de que tengan algún tipo de discapacidad, sean extranjeros que están aprendiendo el idioma o incluso personas que estén aprendiendo a leer. Las personas con discapacidad visual podrían leer lectura fácil, y también las niñas y niños que tengan Trastorno del Espectro Autista.

–¿De dónde surge su necesidad de hacer este tipo de cuentos?

–Yo estudio Pedagogía y he podido ver el mundo de la investigación y de los datos, de la información. Me he dado cuenta de que, realmente, desde la investigación hasta lo que llega al mundo real hay un abismo. Considero que el cuento es una de las mejores herramientas para poder transmitir conocimientos y también para poder transmitir este tipo de informaciones. Sobre todo a los niños, que son los adultos del futuro.

–¿Por qué decidió empezar a escribir por el TEA?

–Me parece uno de los temas más interesantes y se necesita conocer más sobre es este tipo de trastornos, que a menudo pueden resultar invisibles.

–¿Invisibles en las aulas o en la sociedad?

–En la sociedad en general, y de ahí también se impregnan las aulas.

–Desde su formación pedagógica, ¿cree que es necesario que las historias para niños se enfoquen desde este tipo de perspectivas?

–Sí, creo que se necesita ciencia detrás de las historias que se cuentan hoy en día. Se necesita el componente crítico de las familias incluso para elegir los cuentos, y también se necesita que se valore más el trabajo de los pedagogos en el mundo editorial.

–Quizá el cuento no se ve tanto como una herramienta sino como un elemento de ocio.

–Sí, pero en educación se puede usar como herramienta si se hace de la forma correcta. También hay mucha ciencia detrás de esto, y realmente se pueden lograr objetivos muy grandes. De hecho, la Biblia no deja de ser una forma de contar cuentos a personas que no sabían sobre religión. La creación literaria ha sido siempre pedagógica.

–¿Cuál es el impacto que le gustaría que tuviera esta historia?

–No busco que sea increíblemente famosa, pero que al menos a un niño o a una niña le sirva para sentirse comprendido.