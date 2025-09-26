El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La joven escritora con su libro, 'El club de las estrellas'. E. C.

Irma Álvarez Lanero, escritora y pedagoga: «Se necesita ciencia detrás de las historias que se cuentan hoy en día»

La escritora ha publicado 'El club de las estrellas', un cuento infantil que pretende ayudar a los más pequeños a entender el trastorno autista

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:22

Irma Álvarez Lanero (Mieres, 2004) es estudiante de Pedagogía y la mezcla de sus intereses por la escritura y la educación le han llevado a ... publicar el cuento infantil 'El club de las estrellas' (2025), una historia con la que pretende ayudar a los más pequeños a entender en qué consiste el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

