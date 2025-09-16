El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El autor José María Ruilópez presenta mañana la que es ya su séptima novela. E. C.

José María Ruilópez: «Siempre usé la libertad de expresión por encima de todo lo demás»

José María Ruilópez presenta el miércoles en el Ateneo Jovellanos 'Sencillamente: ¡Oh, Diosa!', una novela «sorprendente»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:53

El escritor ovetense José María Ruilópez (1948) ha publicado siete novelas que se suman a dos poemarios y a los más de mil artículos ... en prensa que se han podido leer bajo su firma. La última, 'Sencillamente: ¡Oh, Diosa!', una historia que define como «novedosa y sorprendente», se presentará mañana en el Ateneo Jovellanos (19 horas).

