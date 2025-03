'Jotadé', el policía gitano de Santiago Díaz que toma el relevo de Indira Ramos

Álvaro Soto Madrid Lunes, 31 de marzo 2025, 00:03 Comenta Compartir

'Jotadé' tiene todos los ingredientes de la mejor novela negra: un protagonista disfuncional, un ritmo vertiginoso y vísceras, muchas vísceras. Publicado por Alfaguara, el nuevo libro de Santiago Díaz (Madrid, 1971), autor de la trilogía de Indira Ramos, ahonda en la voluntad del autor de indagar en los bajos fondos de las ciudades, un camino que el lector recorre de la mano de Juan de Dios Cortes, un policía gitano que deberá investigar un sangriento ajuste de cuentas y a consecuencia de ello, la desgraciada muerte de la hija del comisario.

«Un policía gitano es un personaje inadaptado, oveja negra en la comisaria por ser gitano y oveja negra en su comunidad por ser policía. Nadie se fía de él», cuenta Díaz, que ha dibujado a un personaje que bordea siempre la ilegalidad, pero que «genera empatía», y con una dosis de humor que aporta su peculiar y castiza forma de hablar. «Hay muchos tópicos sobre los gitanos. La inmensa mayoría de ellos son gente muy trabajadora y honrada, pero si te vas a la Cañada Real, ves que los que mandan en el mundo de la droga son gitanos y son los que nos llaman la atención», señala Díaz.

La primera escena de 'Jotadé' está inspirada en la violencia de los cárteles mexicanos o colombianos y muestra el gusto de Santiago Díaz por trasladar a sus novelas una parte de la realidad. «La novela negra te permite mostrar situaciones que no vemos, pero de las que nos gustaría saber más. Otro ejemplo es la cárcel. En un libro, el lector puede entrar en una prisión y preguntarse si podría sobrevivir en ella», apunta el autor de 'Talión', con la que se estrenó en la literatura 2019, la trilogía de la peculiar inspectora con el TOC de la limpieza y el orden Indira Ramos ('El buen padre', 'Las otras niñas' e 'Indira'), que le convirtió en uno de los autores de más éxito en el género negro, y el thriller histórico 'Los nueve reinos'. Con 'Jotadé' también planea una trilogía, una manera de escribir que le permite «hacer crecer a los personajes».

Series como 'Los Soprano' y las páginas de sucesos de los periódicos viejos le sirven a Díaz como inspiración. «Una vez encontré en un diario de los años 50 la historia de un tipo que iba caminando por la Gran Vía de Madrid con una cabeza en la mano. Como arranque de una novela es acojonante, la realidad te puede dar el punto de partida, pero luego tienes que insuflar vida a la novela», cuenta este escritor que antes fue durante 25 años guionista de series como 'Aquí no hay quien viva', 'Yo soy Bea', 'El secreto de Puente Viejo' o 'Malaka'.

Con este bagaje, sin embargo, no le acaba de tentar adaptarse él mismo a la pantalla. «Los derechos de mis libros están vendidos y quizá alguna vez se haga alguna serie, pero es complicado que yo sea el guionista. Ya lo intenté, y me di cuenta de que es mejor la visión de otro guionista porque yo, como escritor, tengo mi propia idea de la novela que igual no es la que requiere una serie. Además, la televisión tiene limitaciones de muchos tipos, como las presupuestarias, mientras que en la novela la libertad creativa es mayor», dice Santiago Díaz, hermano de Jorge Díaz, uno de los tres escritores que se esconden bajo el seudónimo de Carmen Mola, el gran fenómeno de la novela negra en España en los últimos años. «Yo era de los pocos que sabía que él era de Carmen Mola. Era gracioso porque en la familia le preguntaban por qué no estaba escribiendo y él no podía contarles que estaba vendiendo una barbaridad con 'La novia gitana», bromea.

Respecto a la polémica por 'El odio', el libro sobre José Bretón que no llegará a las librerías, Santiago Díaz no tiene una opinión definida. «Entiendo perfectamente el sufrimiento de una madre y que este (por Bretón) lo cuente para hacer daño, pero por otra parte, ¿cuál es la diferencia con todos los true crime que vemos a diario basados en hechos reales? Por lo menos, en la novela sabemos que todo es mentira».