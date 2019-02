Juan del Val gana el Primavera de Novela con 'Candela' Juan del Val y Nuria Roca. / Efe El escritor, guionista y presentador de televisión narra con tragedia y humor la historia de una mujer tras la barra de un bar ÁLVARO SOTO Madrid Viernes, 15 febrero 2019, 12:24

El escritor, guionista y presentador de televisión Juan del Val (Madrid, 1970) ha ganado el Premio Primavera de Novela en su vigesimotercera edición con la obra 'Candela', una crónica urbana tragicómica, con sentido del humor y con «personajes pegados a la realidad, llenos de renuncias y anhelos», según destaca el jurado, presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún.

Del Val cuenta en 'Candela', que saldrá a la venta el 19 de marzo, la vida de «una mujer maravillosa que no sabe que lo es, una mujer de cuarenta y tantos años que regenta un bar por donde pasan personajes entrañables«, según ha explicado el escritor tras anunciarse el premio. «Las mujeres me han fascinado siempre, y no sólo en el aspecto sexual. He tenido dos modelos, mi madre y mi mujer, Nuria (Roca, presentadora de televisión), y muchas otras mujeres que he tenido el placer de conocer y que me han mostrado ese universo. Así, la inspiración ha sido lo más fácil del mundo», afirma.

«No concibo la vida sin sentido del humor. Reírse es lo más saludable del mundo y más si es reírse de uno mismo. La vida está plagada de cosas buenas y de cosas malas, como le suceden a Candela en la novela, y su manera de evolucionar es riendo«, señala el autor de 'Parece mentira' y coautor, junto a Nuria Roca, de 'Para Ana, de tu muerto' y 'Lo inevitable del amor'.

El Premio Primavera de Novela, convocado por la Editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, nació en 1997 y está dotado con 100.000 euros. Este año se han presentado 1.125 obras, 522 desde España y el resto, principalmente, desde América Latina. En ediciones anteriores han sido galardonados Fernando Savater, Lucía Etxebarria, Rosa Montero, Juan José Millás, Juan Manuel de Prada, Use Lahoz, Màxim Huerta, Juan Eslava Galán, Carlos Montero o Carmen Chaparro. El año pasado el premio fue para Javier Moro por 'Mi pecado'.