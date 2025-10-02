El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La autora, durante su presentación en la librería La Revoltosa. José Simal

Lucía Solla Sobral: «Vivir en ciudades pequeñas condiciona cómo establecemos las relaciones»

La autora gallega afincada en Oviedo presentó en Gijón su ópera prima, 'Comerás flores', que aborda el duelo, la amistad como refugio y el maltrato sutil e invisible

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:48

'Comerás flores' (Libros del Asteroide) es su primera novela, pero la voz de Lucía Solla Sobral (Marín, 1989) ha llegado al panorama literario ... para quedarse. Coordinadora del Club de las Letras Salvajes, en Oviedo, desde 2022, arranca su andadura editorial con una historia sobre el amor, las relaciones desiguales, la amistad y la violencia que se presentaba ayer en una librería La Revoltosa abarrotada para escucharla.

