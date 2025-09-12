El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor catalán Marc Colell. R. C.

Marc Colell, Premio de Novela Café Gijón 2025 por su obra 'Las crines'

El jurado ha destacado su trabajo por «convertir la crónica de un desplazamiento real en un ejercicio de introspección luminosa»

E. C.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:58

El escritor catalán Marc Colell (Barcelona, 1975) ha sido galardonado este viernes con el Premio de Novela Café Gijón 2025 por su obra ' ... Las crines'. El jurado ha declarado que se trata de una novela que «convierte la crónica de un desplazamiento real en un ejercicio de introspección luminosa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  3. 3 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  4. 4 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  5. 5

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  6. 6

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  9. 9

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  10. 10

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Marc Colell, Premio de Novela Café Gijón 2025 por su obra 'Las crines'

Marc Colell, Premio de Novela Café Gijón 2025 por su obra &#039;Las crines&#039;