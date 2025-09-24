El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Muñiz y Socorro Suárez Lafuente, justo antes del homenaje. Jesús Manuel Pardo

«María Moliner no fue una mujer olvidada, pero sí invisibilizada»

Socorro Suárez Lafuente trazó un perfil de la filóloga en un homenaje en el Ateneo Jovellanos que incluyo una puesta en escena de su vida

M. F. A.

GIJÓN

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:56

«María Moliner no fue una mujer olvidada, pero sí invisibilizada. Se merece que todo el mundo la recuerde». Lo dice la catedrática Socorro Suárez ... Lafuente, que en la tarde de este miércoles propició la parte más académica del homenaje organizado por el Ateneo Jovellanos de Gijón. Ella trazó su perfil profesional, habló de su trabajo como bibliotecaria y archivera y su empeño en poner en pie el diccionario que la hizo célebre mientras la parte íntima, el relato de cómo vivió esa mujer de manera más personal, quedó en manos de Concha Fernández Soto, la autora del monólogo que contó con la actriz Carmen Moya Pico y con Puri Cobo y Mari Lo Jiménez haciendo el coro.

