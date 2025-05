Realismo social y político

El escritor valenciano Manuel Ciges (1873-1936) aparece encuadrado en las historias de las literaturas dentro de la llamada 'Generación del 98', pero en el ... capítulo de 'autores menores' y, si bien es calificado como combativo y comprometido, se le asigna un nivel literario discreto.

Su obra, no obstante, ha merecido algunos detallados análisis críticos, reediciones notables y alguna tesis doctoral.

Por los tiempos de la publicación de la última parte de su obra (años veinte y treinta) y por el carácter social y político de sus narraciones, también encontramos a Ciges encuadrado entre los «narradores de la otra generación del 27». Es el caso de 'Los caimanes', su última novela, publicada en 1930.

Es la historia de Román Castalla, un nuevo rico, un hombre casi analfabeto que por golpes de suerte o mecenazgos más o menos justificados se conforma como un industrial importante del sector textil en su pueblo de Troya de la Sierra, enfrentado como un águila a los viejos empresarios de siempre, quienes, como caimanes, y a veces con la complicidad del pueblo servil, se lanzan contra su persona y contra sus buenos resultados, y este enfrentamiento despiadado y caciquil, esta lucha por el poder empresarial, es el fundamento de la novela.

El caciquismo, la corrupción política y su práctica desvirtuada, la precariedad laboral, los avariciosos comisionistas, la miseria moral de aquella España negra y el contraste entre la vida rural y la vida urbana son temas que aparecen reflejados en esta obra.

Por algunas de las referencias críticas que he señalado me acerqué a 'Los caimanes' con curiosidad y, si bien no puedo destacar la novela por sus aspectos formales, muy discretos (confieso que nunca fui un seguidor entusiasta del realismo naturalista), sí me interesó sobremanera por el fiel reflejo que muestra de una España en vías de industrialización y por explicarme detalladamente el encumbramiento y la caída de un hombre luchador y atrevido que sin duda es el reflejo exacto de muchos empresarios de aquellos tiempos (y tal vez también de los tiempos presentes).

En Asturias tenemos referencias de Ciges porque en 1906 llegó como periodista para informar sobre la 'Huelgona'.

Aquí estuvo unos meses y de su experiencia asturiana surgió la novela 'Los vencedores', cuya trama se desarrolla en Mieres y contiene críticas severas al francés Numa Guilhou, propietario de Fábrica de Mieres.

Esto le acarreó persecuciones, amenazas y censuras. 'Los vencedores' se publicó en 1908 y todos los ejemplares de la novela que llegaron a Asturias fueron comprados por los dueños de la fábrica quienes, a buen seguro, los arrojaron a sus altos hornos.

Manuel Ciges Aparicio, que también (o sobre todo) era un político en ejercicio, ocupaba el cargo de Gobernador Civil de Ávila cuando estalló la rebelión fascista en julio de 1936.

Fue fusilado, como tantos otros intelectuales republicanos, en aquellos primeros días posteriores al golpe de estado.