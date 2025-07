Versos que viven y reviven en la memoria en la Semana Negra de Gijón

Pese a que el cine se pueda empeñar en lo contrario, los poetas no mueren. Al menos no todos lo hacen. Decía el escritor, poeta ... y crítico José Luis García Martín precisamente que Ángel González, el poeta ovetense que en este 2025 hubiera soplado cien velas a la tarta de una vida que devoró con gusto, está vivísimo, vigente y presente. Su poesía desata un fervor infrecuente y tiene una viveza de la que pocos pueden presumir. Prestigiado en ámbitos académicos, tiene ante sí la gran victoria del público: «Sigue siendo un poeta que aprecian los jóvenes poetas y es leído por la gente común que recuerda sus poemas», concluyó Martín.

De ese triunfo absolutamente único hablaron, asimismo, los también poetas Rosario Neira, José Luis Piquero y Xuan Bello, que tuvieron la fortuna de admirarle y conocerle, de compartir con él ese amor a los versos, los días y las noches. Lo hicieron en una carpa de la Semana Negra abarrotada de ese público que quiso escucharles recordar cómo se conocieron y cómo llegaron a él. Neira, a través de su padre, el añorado Jesús Neira; José Luis Piquero y Xuan Bello, de la mano de Juan Benito Argüelles y Lola Lucio. Fueron desgranando recuerdos y leyendo poemas, atravesando así, de la mano de José Luis García Martín y su narración, todas las etapas vitales del que fue Premio Príncipe de las Letras. «A mí Ángel me deslumbró como poeta totalmente, y me sigue deslumbrando ahora», dijo Piquero, que confesó que se sintió «como si me dejaran solo con Shakespeare» en ese momento en que lo tuvo ante él. Luego compartieron charlas y noches. De él leyó 'Segunda evocación'. La primera la escogería Neira después para entregarla al público.

Xuan Bello, por su parte, recordó aquella antología de García Hortelano que leyó con 16 años y le permitió conocerle. Y aquel encuentro en la plaza de la Catedral cuando iba acompañado de la también poeta Berta Piñán. Dijo de él que hizo de Oviedo «un sitio donde la literatura sucedía». No cuestionó Bello que González no se mojara en el asunto del asturiano, que también salió a colación.

A todos influenció. A todos marcó. Y eso lo sabe bien Neira: «Todas las lecturas van dejando un poso», reconoció ella en uno de los actos de homenaje que este año la Semana Negra le dedica a González.

García Martín ejerció de guía por su vida y obra, esa que se abrió con 'Áspero mundo' y que acabó por convertirle en, como dijo Piquero, «dos poetas», el social y el amoroso. Y de amores también se habló. Del que le unió a una mujer casada en España con la que tuvo dos hijas y de su huida a Estados Unidos, precisamente, dolido por ese desamor y cómo allí acabó por encontrar otros, además de un lugar destacado como profesor.

Ampliar Participantes en el homenaje a David González. J. M. Pardo

González vive y revive estos días. Pero no es el único. La Semana Negra le dedicó anoche un recuerdo amargo pero feliz a David González, fallecido hace dos años. Fue en la Carpa de la Palabra, con Belén González, Nacho Vegas, Belo, Alejandro Mallada y Nacho Tajahuerce poniéndole vida maldita y vibrante a su obra.