Cruz Morcillo, escritora y periodista: «El caso Ferrándiz abre el debate sobre si un psicópata se puede rehabilitar»

Vuelve Cruz Morcillo, una periodista bien curtida en la crónica de sucesos, a la Semana Negra y lo hace de nuevo como finalista del ... Premio Rodolfo Walsh por 'Ferrándiz, el matamujeres' (Sin ficción), una obra que se adentra en la personalidad psicópata de Joaquín Ferrándiz, que entre 1995 y 1996 estranguló a cinco jóvenes en Castellón. Cumplió cinco años por cada crimen y está en la calle desde 2023. El jueves 5 se presenta en el Espacio A Quemarropa dentro del Aula de Cultura de EL COMERCIO.

–De nuevo en Gijón, ¿viene con ganas?

–Muchísimas. La Semana Negra es el festival que más me gusta de España, en el que mejor me lo paso y en el que más aprendo. Es mi cuarta nominación al Walsh, de cinco libros que tengo, y eso es un honor. La primera vez lo ganamos y ser finalista ya es un premio, es muy dura la competencia.

–¿Qué tiene esta obra que no tengan las demás?

–Creo que es la más literaria y más yo. Me he soltado. Es true crime, es no ficción, como siempre, todo es real, pero es más breve de forma deliberada y tiene más vocación literaria. Me ciño a la realidad, pero he querido soltarme más con la pluma, aunque no en todos los capítulos, porque por ejemplo toda la parte judicial exige ser muy preciso. El libro en sí busca contar este caso muy conocido de Ferrándiz, que ha cumplido 25 años y está en libertad, y también abrir un debate social.

–¿Por qué le apetecía contar la historia de Ferrándiz?

–Por tres motivos. Me enteré de que iba a quedar en libertad y para mí el debate está claro: ¿se puede rehabilitar un psicópata? No hay ningún tipo de control sobre él porque está en la calle. ¿Qué hace la sociedad ante casos así? No se puede hacer nada ni desde el punto de vista judicial ni policial. Para mí lo ideal sería no volver a contar nada de este señor, porque eso significaría que no ha delinquido.

–Ha dicho tres razones. ¿Cuáles son las otras?

–Fue uno de los primeros casos que yo cubrí nada más llegar a ABC. Le acababan de detener en 1998 cuando llevaba actuando tres años. Yo acudí a una rueda de prensa de la UCO y me fascinó que alguien absolutamente normal, buen hijo, buen vecino, buen novio, trabajador, pudiera tener esa doble vida, fingiendo de día y dedicarse durante la noche a perseguir chicas y matarlas. Y así durante casi tres años. La tercera razón es que en España por primera vez en su caso se emplearon técnicas de control mental y otras para intentar dar con él y se hizo un perfil psicológico buenísimo, se combinó el saber de criminólogos, guardias civiles, psicólogos para conseguir atraparlo.

–Marcó un antes y un después.

–Absolutamente, por eso me parecía que merecía la pena contarlo. Me acerqué a todos los protagonistas 25 años después, el juez, el fiscal, los investigadores y personas cercanas a las víctimas.

–Pero no habló con él.

–Con él no había hablado nadie más allá de los investigadores, pero yo por primera vez reproduzco unas charlas que mantuvo con él un equipo de criminólogos y psicólogos en la cárcel cuando llevaba diez años y pico internado, en las que hablaba de los crímenes, su personalidad. Es un trabajo de investigación de la universidad que nunca había visto la luz y da una perspectiva muy interesante sobre qué es un psicópata y la diferencia con un enfermo mental por ejemplo.

–¿Por qué Ferrándiz es un psicópata?

–No lo digo yo, lo dijeron quienes le evaluaron, porque es alguien que no le importa el dolor de los demás, no tiene absolutamente ninguna empatía. Él decía que elegía las víctimas al azar, aunque ahí había cierta discrepancia. Él no siente ni padece, le daba igual, dice que no recordaba las caras de ninguna y que alguna vio por primera vez su cara cuando vio su foto en el periódico.

–Posiciónese en el debate.

–No tengo una opinión clara. Él cuando salió de la cárcel dijo que se iba a ir fuera de España, porque dice que su mayor deseo es que esto no hubiera sucedido. ¿Le creemos o no? Esto no es una cuestión de fe. Cuando a él se le condenó no existían otro tipo de controles, ahora con el Código Penal actual sí se pondría controlar. Me llegó una información de que se habían enterado donde trabajaba quién era y lo echaron y me escribió gente para ver si yo quería contar dónde estaba y dije que no. Si él no delinque, él ha cumplido. ¿Quién soy yo para hacer de juez y parte? Esa es mi posición. Me preocupa pero no podemos contradecir la ley. Los guardias civiles lo definen como una bomba de relojería y eso es preocupante.

–¿No sabe nada de él?

–No, no he indagado ni creo que deba hacerlo.

–Hace treinta años y todo ha cambiado enormemente.

–Todo el acervo probatorio ha cambiado, no había cámaras, no había nada, era complejo encontrar elementos de los que tirar. Se aplicaron técnicas psicológicas del FBI sobre cómo se construye el perfil psicológico de un sospechoso. Y a partir de ahí se crean grupos de análisis de la conducta tanto en la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía. Se aplicó también la teoría del círculo de Canter.

–Una conclusión positiva es que estamos más protegidos contra los psicópatas.

–Sin duda. Contra los asesinos múltiples que tienen además rasgos de psicópata, porque como dice uno de estos expertos en comportamiento los mayores psicópatas se sientan en los consejos de administración de los bancos y las grandes empresas. Ser un psicópata no equivale a ser un criminal. En el caso de Ferrándiz era una asesino en serie y además su personalidad era psicopática.

–¿Qué será lo próximo?

–Vamos a cambiar el tercio. Soy fan del true crime, me encanta, pero ahora vamos a intentar la ficción. Estoy en ello.