Xuan Bello, en la Favorita

El festival comenzó este jueves en Luarca en memoria del escritor y con literatura, perfomance y todas las formas de creación contemporánea

E. C.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:06

La Favorita, el festival de cultura contemporánea que codirigía Xuan Bello y a quien se le ha dedicado esta edición, arrancó este jueves en Luarca llevando la literatura, la música y la perfomance a las calles. Fue a las cinco y media cuando se presentó el festival en la plaza de Carmen y Severo Ochoa con presencia de la consejera Vanessa Gutiérrez, quien anunció que en 2027 el Día de les Lletres estará dedicado a Xuan Bello. Después, la literatura encontró acomodo de la mano de Gabi Martínez y la perfomance con Fernando Renjifo.

La consejera ha destacado que no se trata únicamente de dedicarle el día o la Selmana de les Lletres, sino de articular una programación anual que ponga en valor su obra, su pensamiento y su papel como creador y dinamizador cultural. «Xuan Bello nos enseñó que la lengua es un lugar donde habitar. En 2027, Asturias lo recordará como merece: con un año entero de celebración de su palabra», ha señalado.

Xuan Bello fue una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea en lengua asturiana. Publicó su primer libro de poemas -Nel cuartu mariellu, (1982)- con solo 16 años, y desarrolló una obra poética y narrativa profunda, con títulos como El llibru de les cenices, Los nomes de la tierra, El llibru vieyu (Premio Teodoro Cuesta), Los caminos secretos y la antología bilingüe La vida perdida. Su proyección nacional llegó con Hestoria Universal de Paniceiros, obra que recibió el Premio Ramón Gómez de la Serna y fue reconocida por la crítica como uno de los libros más destacados de 2003.

Además de escritor fue traductor, articulista y dinamizador cultural. Cofundador de revistas como Adréi y Zimbru, colaboró en medios como esta cabecera, EL COMERCIO. Impulsó la Xunta d'Escritores Asturianos en 2005 y tradujo a diversos autores portugueses.

