«Sin educación no hay nada»

M. F. Antuña Gijón Viernes, 17 de octubre 2025, 09:34

Luz de Gas está en capilla. La compañía que lidera Mayra Fernández estrena hoy, 17 de octubre, en Avilés 'Dibújame una palabra', un montaje que ... se adentra en un problema tan grave como la falta de acceso a la educación de las niñas en países como Afganistán. «No se nombra el país, pero cualqiera que sepa lo que está pasando allí con las mujeres sabe de lo que estamos hablando, y está centrado en una niña que no puede ir a la escuela», adelanta Fernández, que es la autora y directora de este proyecto que protagonizan Adriana Yáñez, una joven actriz que aún está estudiando en la ESAD, y Álvaro Bacigalupe. «Son dos niños que son amigos desde pequeñitos y ella no sabe escribir, algo que le genera mucha curiosidad, pero ella sabe dibujar, porque el dibujo es algo innato y lo utiliza para relacionarse con el mundo», relata Fernández. Llega un momento en que esa niña quiere saber más sobre cómo es la escuela y se pregunta si puede ir. «Se hace a través del juego, todo lo que utilizan los actores son los elementos con los que cuentan en esos pueblos, palos, piedras, arena... y con eso construyen unos títeres muy bonitos a través de los que se le explica cómo es y ella decide que quiere ir por encima de todo y se disfraza de niño para hacerlo», revela la autora del espectáculo.

Está dirigido al público familiar, para niños a partir de nueve años, y Fernández espera que pueda entrar en programaciones escolares. «Esta historia venía rondándome años en la cabeza, el punto de partida, el resorte, fue una noticia de una pareja muy jovencita a quienes llamaban el Romeo y Julieta de Afganistán, ella tenía que casarse con un hombre mayor, decidieron fugarse y acabaron los dos lapidados. Eso me llevó a reflexionar», cuenta Mayra Fernández, que siempre ha demostrado un especial interés por el teatro para infancia y juventud y con contenido y denuncia. «A la hora de adaptar la historia, me di cuenta de que el gran problema es la falta de acceso a la educación, porque sin educación no hay nada, de modo que lo llevé por ahí», cuenta. También está presente el amor en ese relato que se narra de una manera muy visual. «La propuesta escénica es bastante realista; como ellos son vecinos, son dos casitas, el espacio personal de cada uno, que son típicas afganas, y ahí se desarrolla todo, en las ventanas, en la puerta, hay un árbol en el que ellos quedan para estudiar, y luego el audiovisual lo metemos como apoyo, porque queremos que se vean las palabras de él y los dibujos de ella». La música la ha creado para la ocasión Nacho Ortega. La obra se estrenará en castellano pero se hará también en asturiano. Querría Mayra Fernández que se viera en centros escolares y en la Xira Didáctica. «Supongo que habrá campaña escolar», confía la autora y directora de 'Dibújame una palabra'. Han pasado el verano ensayando, han estado en residencia técnica y artística en la Laboral y ha llegado el momento: «Tenemos unas ganas de parirlo que no te imaginas». Hoy es el día. A las 18 horas se levanta el telón en Los Canapés.

