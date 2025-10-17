El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dibújame una palabra.Álvaro Bacigalupe y Adriana Yáñez protagonizan la obra que dirige (en la imagen pequeña) Mayra Fernández. LUZ DE GAS
Luz de Gas lleva hoy a Avilés 'Dibújame una palabra'

«Sin educación no hay nada»

Luz de Gas estrena hoy, 17 de octubre, en Avilés 'Dibújame una palabra', un texto de Mayra Fernández sobre los problemas de las niñas para acceder al colegio en determinados países

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:34

Comenta

Luz de Gas está en capilla. La compañía que lidera Mayra Fernández estrena hoy, 17 de octubre, en Avilés 'Dibújame una palabra', un montaje que ... se adentra en un problema tan grave como la falta de acceso a la educación de las niñas en países como Afganistán. «No se nombra el país, pero cualqiera que sepa lo que está pasando allí con las mujeres sabe de lo que estamos hablando, y está centrado en una niña que no puede ir a la escuela», adelanta Fernández, que es la autora y directora de este proyecto que protagonizan Adriana Yáñez, una joven actriz que aún está estudiando en la ESAD, y Álvaro Bacigalupe. «Son dos niños que son amigos desde pequeñitos y ella no sabe escribir, algo que le genera mucha curiosidad, pero ella sabe dibujar, porque el dibujo es algo innato y lo utiliza para relacionarse con el mundo», relata Fernández. Llega un momento en que esa niña quiere saber más sobre cómo es la escuela y se pregunta si puede ir. «Se hace a través del juego, todo lo que utilizan los actores son los elementos con los que cuentan en esos pueblos, palos, piedras, arena... y con eso construyen unos títeres muy bonitos a través de los que se le explica cómo es y ella decide que quiere ir por encima de todo y se disfraza de niño para hacerlo», revela la autora del espectáculo.

