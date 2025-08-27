El manga que arrasa en Netflix también estará en San Diego Comic-Con Málaga La convención ha comenzado la cuenta atrás para su inauguración el próximo 25 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos

Paco Griñán Málaga Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:45

La cuenta atrás de la San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) ya ha comenzado y la organización sigue desvelando nombres de su programación. Si la semana pasada se anunciaban dos esperadas series de AMC que estarán en el evento que se inaugura el 25 de septiembre en el Palacio de Feria y Congresos, 'The Walking Dead: Daryl Dixon' y 'Talamasca: la orden secreta', este miércoles se une al reparto de esta primera edición del evento el actor hispanobritánico Taz Skylar, uno de los protagonistas de la adaptación del manga 'One Piece' que arrasa en Netflix. La serie ya tiene lista la segunda temporada que se ha anunciado para 2026.

Conocido por dar vida a Sanji en la adaptación de acción real del cómic creado por Eiichiro Oda, Taz Skylar es una rara avis dentro del reparto nacional. Aunque nacido en Tenerife, este hijo de padre libanés y madre británica ha desarrollado su carrera fundamentalmente en Gran Bretaña hasta despuntar en Hollywood con la adaptación de 'One Piece'. La serie narra la historia de Monkey D. Luffy, un joven con el poder de estirarse como el caucho y que reúne su propia tripulación para encontrar el legendario tesoro que da título a la serie y al manga original.

Recién estrenado el trailer de la segunda temporada, Skylar podrá dar algunas pistas de la segunda temporada cuyo argumento se guarda como el tesoro del propio cómic. La serie de Netflix se basa en el manga que comenzó a publicarse en 1997 y que acumula ya más de mil capítulos y unas ventas de más de 516 millones de copias. Solo dos años después de su estreno en papel, la versión animé en formato serie para la pequeña pantalla llegó en 1999 y acumula una legión de seguidores. La versión en acción real de 'One Piece' se convirtió en la serie más vista la semana de su estreno en Netflix 2023, logrando convertirse en número uno en 86 países.

El tinerfeño Taz Skylar estará en Málaga tras estrenar además este año el 'thriller' de acción 'Cleaner', en el que ha compartido cartel con Daisy Ridley ('Star Wars, el despertar de la fuerza') y Clive Owen ('Hijos de los hombres'), a las órdenes del veterano Martin Campbell, responsable de títulos de la saga Bond como 'GoldenEye' y 'Casino Royale', según informa 'Sur'.

Junto al actor, SDCCM también recibirá a las estrellas Norman Reedus y Melissa McBride ( 'The Walking Dead: Daryl Dixon'), y el actor Nicholas Denton ('Talamasca: la orden secreta'), además del presidente, editor y director artístico de DC Cómics, Jim Lee; la ilustradora japonesa y renovadora del universo Marvel Peach Momoko, y el compositor y ganador del Goya Lucas Vidal, que ha compuesto la banda sonora oficial de San Diego Comic-Con Málaga. El resto de nombres y títulos se desvelarán la semana que viene con la presentación de toda la programación en la puesta de largo que está organizando San Diego Comic-Con Málaga en Madrid el próximo jueves 4 de septiembre.