Un mapa medieval adelanta el despegue de Avilés al siglo XII

Avilés era ya un enclave marítimo de primer nivel un siglo antes de lo que hasta ahora se estimaba. Tras la concesión del fuero a ... la villa en 1085 por Alfonso VI y su confirmación por Alfonso VII en 1155, se consideraba que su despegue como puerto comercial había tenido lugar a lo largo de los siglos XIII y XIV. Ayer, el historiador y arqueólogo Iván Muñiz presentaba en el Museo Arqueológico de Asturias un mapamundi del siglo XII que sitúa ya a Avilés como «protagonista, codeándose con los grandes emporios internacionales», en palabras del investigador.

La cartografía es, como apuntó Muñiz, «la más antigua conservada de Asturias», y se trata del llamado 'Libro de Roger', encargado por el rey Roger II de Sicilia al geógrafo hispanoárabe Al-Idrisi. Fue realizado entre los años 1140 y 1154, es decir, en unas fechas inmediatamente anteriores a la confirmación del fuero avilesino. En la descripción de Idrisi que acompaña el mapa aparece el puerto asturiano, ubicado en la proximidad del cabo de Peñas, y citado como «un burgo fortificado, junto a una ría donde se hace notar la subida y bajada del mar, con tierras repletas de cultivos y la denominación de Dabelia o Dabila». No es la única referencia de nuestra región en la cartografía, donde también se recoge en la costa del 'Mar de los Ingleses' (el Cantábrico) precediendo a 'Giliana' (Santillana del Mar) la ría de 'Wadi-Calambira', identificada por el historiador como el actual topónimo de Colombres.

El mapamundi de Al-Idrisi, del que se conservan cinco copias principales, es considerado «la mayor obra de arte cartográfica de la Edad Media», realizado con métodos «casi modernos» recabando informaciones de fuentes de primera mano, un trabajo de una magnitud solo al alcance de una potencia como era el reino siciliano de Roger II. Por ello, el investigador asturiano que lo ha estudiado y ha localizando la cartografía ayer presentada en la copia que alberga el Museo Nacional de Francia, subraya «la relevancia de que nuestro territorio conste incorporado en esta obra maestra».

En lo que se refiere a la importancia que tiene para nuestra historia, el arqueólogo señala que es un documento más que refuerza la idea de que «la imagen tradicional de la Asturias incomunicada no se sostiene». Y para la historia de Avilés, no duda en afirmar que si «el fuero es su partida de nacimiento como ciudad, el mapa siciliano supone su pasaporte al mundo».

Para Muñiz –que estuvo acompañado por el director general de Patrimonio, Pablo León, y por la directora del Museo, María Antonia Pedregal–, la relevancia de este hallazgo documental y de su estudio marca «un cambio de paradigma que afecta a nuestra percepción del arte, la arqueología, de todo lo que podemos atesorar de aquel tiempo y que debe ser releído dentro de un escenario mucho más amplio». En ese contexto se sitúan las investigaciones del historiador en los últimos años sobre Santa Cristina de L.lena o el entorno de Valdediós: «Hemos estado centrados en estudiar nuestra historia desde Asturias y hemos de salir al mundo, más allá de los habituales reductos del Arco Atlántico o la Europa occidental cristiana», concluye.