El director general de Patrimonio, Pablo León; el arqueólogo e investigador Iván Muñiz, y la directora del museo Arqueológico, María Antonia Pedregal. Mario Rojas

Un mapa medieval adelanta el despegue de Avilés al siglo XII

El historiador Iván Muñiz presentó en el Museo Arqueológico la primera cartografía de Asturias obra del árabe Al-Idrisi para Roger II de Sicilia

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:43

Avilés era ya un enclave marítimo de primer nivel un siglo antes de lo que hasta ahora se estimaba. Tras la concesión del fuero a ... la villa en 1085 por Alfonso VI y su confirmación por Alfonso VII en 1155, se consideraba que su despegue como puerto comercial había tenido lugar a lo largo de los siglos XIII y XIV. Ayer, el historiador y arqueólogo Iván Muñiz presentaba en el Museo Arqueológico de Asturias un mapamundi del siglo XII que sitúa ya a Avilés como «protagonista, codeándose con los grandes emporios internacionales», en palabras del investigador.

