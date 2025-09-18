El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mercedes de Soignie, directora del Aula de Cultura, con Iván Muñiz. Pablo Nosti
Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS

El arqueólogo Iván Muñiz contextualiza la importancia del río en Valdediós

Explica en el Aula de Cultura como el agua fue fundamental para asentar un monasterio que corrió el riesgo de asentarse en León

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:19

Dice Iván Muñiz que la arqueología está anquilosada porque no se hace preguntas nuevas a pesar de que estamos «llenos de un pasado relegado». Para abrir nuevas líneas de investigación y encontrar nuevos temas solo hay que observar con una «mirada crítica y poliédrica» la historia funcional que actualmente se nos ofrece. Es así como este arqueólogo, cuyo nombre siempre estará unido a la puesta en marcha y en valor de la Mina de Arnao y del Castillo de Gauzón, abordó su investigación sobre el monasterio de Valdediós, en Villaviciosa. Y apartándose de las que hay centradas en el patrimonio, el arte y la religión, él decidió explorar el río y, con él, toda la configuración de un valle apenas adulterado que exuda historia.

Con un Aula de Cultura repleto hasta la bandera, Iván Muñiz invitó a adentrarse en un «paseo por el río» inicialmente con los ojos cerrados porque quiso que los asistentes escucharan sin interferencias los mismos sonidos que pudieron escuchar los reyes que llegaron a Asturias o los siervos que construyeron el monasterio. Fueron solo unos segundos que abrieron los secretos de un valle en el que las etapas históricas se fueron sucediendo sin destruir la anterior. «Esto estaba ahí, a unos metros de distancia y no se había visto», subrayó.

«El río era el gran origen en la vida medieval, en todas las épocas, pero en la medieval particularmente. Por los ríos se daban fronteras, por los ríos se combatía, los ríos daban agua a los cultivos. El río era fundamental y nunca se había estudiado un río como tal, cuando es un elemento clave», incidió. Así fue explicando el asentamiento primero de la iglesia prerrománica del San Salvador de Boiges, en el siglo IX, y posteriormente de los monjes del Císter en Valdediós en 1.200, los cuales buscaron si había buenos manantiales de agua y terreno fértil. Y, de hecho, «Valdediós estuvo a punto de asentarse en León porque no estaban convencidos y porque la sociedad local de lo que hoy es Villaviciosa se volvió contra ellos».

