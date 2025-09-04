El Museo de la Mina de Arnao bate su récord de visitas durante agosto Un total de 2.700 personas se acercaron al edificio para conocer la historia minera del concejo y visitar las galerías subterráneas

L. L. P. Arnao Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

El Museo de la Mina de Arnao batió en agosto su propio récord de visitas de este verano. Un total de 2.700 personas pasaron por el museo para conocer la historia minera del concejo y bajar a las galerías subterráneas.

Aunque agosto es el mes de mayor afluencia turística, en los últimos años la cifra durante este periodo fue cercana a las 2.300 visitas. Del total de este año, 2.129 personas eran turistas nacionales provenientes de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Euskadi y la Comunidad Valenciana, principalmente.

El museo recibió, además, a 449 turistas de distintos puntos de Asturias, con Oviedo como lugar de residencia más habitual en esta ocasión, con 130 visitantes.

Tampoco faltaron los turistas extranjeros. Sólo en agosto se recibió a visitantes de 18 nacionalidades distintas, con Francia como origen más habitual durante ese mes, con 34 visitas. Le siguen Estados Unidos, Portugal, Países Bajos, Italia, Alemania, Reino Unido, Andorra, Ucrania, India y Perú. La mayoría de todos los visitantes acudieron de forma individual, aunque una buena parte lo hizo dentro de grupos.