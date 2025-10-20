Las entradas para la gira 'Cuarto azul' de Aitana de 2026, a la venta: cómo y dónde comprarlas La venta general de entradas para los conciertos de Aitana de 2026 se abrirá el día 23, pero se pueden conseguir en preventa desde este lunes 20

Lunes, 20 de octubre 2025

La legión de seguidores de Aitana cuenta los días para el inicio de su próxima gira, 'Cuarto Azul World Tour', que comenará en el mes de marzo de 2026. Uno de los 16 conciertos anunciados tendrá lugar en Avilés en el mes de junio y, hasta el comento, es la única actuación que ha confirmado en Asturias para el próximo año. Aunque aún queda tiempo, las entradas pueden adquirirse desde este lunes, 20 de octubre, en preventa.

Hay varias vías para hacerse con entradas anticipadas para los próximos conciertos de Aitana.

Los primeros pases están a la venta en Santander Music (SMusic). Quienes tengan Tarjeta Aitana podrán comprarlas hasta mediodía, momento en el que estarán disponibles para todos los clientes de la entidad bancaria a través de la plataforma SMusic.

La venta en SMusic finalizará el día 22 a las 9.49 horas y a partir de las 10 horas de este miércoles estarán a disposición de quienes tengan suscripción a la comunidad Aitana.

La venta general de entradas para los conciertos de la gira Cuarto Azul se abrirá el miércoles 23 de octubre a las 12 horas.

Fechas de los conciertos

La primera actuación de la gira 'Cuarto azul' tendrá lugar el 14 de marzo en la capital argentina, el 14 de marzo en el marco del Festival Lollapalooza. El 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

En mayo regresará a España para actuar el día 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

Será el 26 de junio cuando llegue a Asturias, pero antes pasará por Sevilla (5), Palma de Mallorca (12 y 13) y Fuengirola (19). El 4 de julio llevará su gira a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 a Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 a Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña. En septiembre llegarán los conciertos en Barcelona (4), Madrid (11) y Bilbao (18).

Aitana tiene previsto regresar a Latinoamérica para cerrar su gira. Volverá a Argentina el 21 de octubre y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro. En noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin qu haya concretado las fechas para esos lugares.