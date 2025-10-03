El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
La banda posando con su engrasada alineación actual.
Emtre bastidores

Alberto García, cantante del grupo Alberto & García: «Para componer no hay truco ni hoja de cálculo»

La banda publica su sexto álbum de estudio: 'Barro', con Quique González en las colaboraciones y que presentarán el próximo viernes 10 en la Sala Albéniz de Gijón

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La banda asturiana Alberto & García acaban de publicar su sexto álbum de estudio 'Barro', un trabajo con su sello reconocible y matices complejos que ... apuesta, sin embargo, por la sencillez y el mensaje contundente y directo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  9. 9

    Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento
  10. 10 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alberto García, cantante del grupo Alberto & García: «Para componer no hay truco ni hoja de cálculo»

Alberto García, cantante del grupo Alberto &amp; García: «Para componer no hay truco ni hoja de cálculo»