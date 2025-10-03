Alberto García, cantante del grupo Alberto & García: «Para componer no hay truco ni hoja de cálculo»

La banda asturiana Alberto & García acaban de publicar su sexto álbum de estudio 'Barro', un trabajo con su sello reconocible y matices complejos que ... apuesta, sin embargo, por la sencillez y el mensaje contundente y directo.

Acerca del nuevo disco –producido como el anterior ,'La herida,' por Toni Brunet–, el cantante del grupo, Alberto García, lo define como «continuista en el sentido de que sigue teniendo sus dos pilares fundamentales en el pop rock anglosajón y la música de influencia latinoamericana, pero, con otros matices y nuevos colores de esas dos paletas que no habíamos explorado hasta ahora. Todo ello sumado a que intentamos ir mejorando a la hora de hacer las cosas, tanto las canciones, como los arreglos. Y, en definitiva, intentar hacer el disco al menos un poco mejor que lo anterior».

En ese sentido, respecto a las conexiones que unen el nuevo álbum con 'La Herida', el músico desvela que «empezamos a grabarlo a mitad de la gira y en cierto modo está hermanado con todas las canciones de ese disco porque convivieron en el tiempo, aunque fuera de puertas adentro; había muchas cosas que destilaban de todas esas canciones, de esos conciertos, que seguramente estén en el nuevo. Sí que es cierto que no hay repetición, porque somos muy tajantes a la hora de, si tenemos hecho algo, no repetirlo, por no aburrirnos a nosotros y tampoco cansar a la gente». Sobre la segunda colaboración con Brunet en la producción, García afirma que «siempre aprendemos cosas nuevas de él y él de nosotros, vamos conociéndonos más y es una relación muy especial, tan familiar que casi no nos hace falta hablar las cosas. La verdad es que estamos orgullosos de que Toni forme ya parte del proyecto y de que nos haya producido un disco más».

En 'Barro' hay además las colaboraciones musicales de Quique González en la rockera 'Trece' y de Guada en la andina 'La tonada del bosque' o del percusionista argentino Martín Bruhn, que participa en varios temas. A propósito de ellas, el frontman de la banda asegura que «parten de la admiración profunda y de una relación en lo personal que viene de años, así que surgen de manera muy natural. Para nosotros es un regalo inmenso, como una fotografía sonora que nos quedará para siempre y que consideramos hace mejor el disco, lo enriquece».

Para una banda tan bien engrasada y rodada como Alberto & García, el directo sigue siendo uno de sus frentes más cuidados. En tal sentido, su cantante reflexiona que «hay una sensación muy extraña cuando uno saca un disco de que acabaste algo, pero en realidad lo estás empezando, y la parte que empieza es tan importante o más que la anterior, que es la de llevar todo eso al directo y acabar el cuadro ¿no? por así decirlo. Y nosotros procuramos que los conciertos sean momentos de celebración, de festividad y de intentar que aquel que vaya a vernos, lo primero, por supuesto, que le haya merecido la pena, pero que en el rato que dura ese concierto se haya conseguido olvidar de todo el ruido externo o profundizar en él, cada uno lo que quiera hacer. Para nosotros es muy importante llevar nuestras canciones al directo y al final vernos las caras, y que haya momentos para todo, para el baile, para la escucha atenta para el disfrute, incluso para la emoción».

Con el tiempo, revela el músico que han ido convenciéndose cada vez más del valor de «ser lo más honestos posible», comenzando por la creación de los temas, para el que, subraya, no hay receta posible. «Mentiría si te dijera que no sabemos cómo hacer una canción, tenemos a mano las herramientas, pero son muy rudimentarias. O sea, tiene que haber algo parecido a un pellizco, algo que detone el motivo por el cual vas a emprender la tarea de escribir una canción. Pero para eso no hay ni truco, ni una hoja de cálculo, porque si no, no tendría mucho sentido».

El próximo viernes 10 presentarán en vivo 'Barro' en la sala Albéniz de Gijón dentro de la gira VibraMahou. No falten.