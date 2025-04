Alfredo González: «Tengo muchísima gana de volver a empezar»

Alfredo González Fláquez (Turón, 1981) ha dejado atrás a su tocayo y alter ego musical para iniciar un nuevo camino con el proyecto Sólo. « ... Nunca fui grande pero me apetecía volver a ser pequeño, tengo muchísima gana de volver a empezar y hacerlo desde cero», afirma sobre el ciclo que emprendió hace cerca de dos años y cuyo primer fruto, el single 'Cuerpo de cerilla' puede ya escucharse en las plataformas digitales.

Desde Tineo, donde reside el músico, defiende la tilde del nuevo nombre «porque equivale a solamente, me da igual lo que diga la Academia de la Lengua. Lleva tilde también porque es único y aunque esté en soledad, busca evitar ambigüedades». Además, tampoco en este viaje va solo el turonés, le acompañan en el proyecto el músico José Ramón Cuesta y en la producción musical el ucraniano-catalán Yuri Mykhaylychenko.

Una parte importante de la identidad de Sólo es su base literaria. «Todas las canciones parten de un verso o una cita. En el caso de 'Cuerpo de Cerilla', fueron un os versos de Aquilino Duque y otro de Fernando Beltrán, que siempre me ha acompañado: 'te amé como se aman las cosas que no ocurren'. En un single que saldrá más adelante la cita es de la serie 'Somebody somehere', una frase que me gustó muchísimo y muy al pelo con este proyecto: 'Solo se puede empezar desde donde estás'. Siempre cuidé mis letras, pero aquí se miman hasta las comas antes de grabar».

En cuanto a la ruptura o al nexo que pudieran existir respecto a su etapa como Alfedro González, el cantautor explica que «a nivel melódico sigo siendo mucho yo pero sí que busco riesgos nuevos, por ejemplo hay muchas canciones en que canto muy por encima del tono en el que suelo trabajar. En Sólo jugamos en las canciones con todos los límites y en la producción de Yuri, su objetivo era ponernos muy arriba, al ser un proyecto literario donde las letras importan tanto y queríamos darle un mayor protagonismo a la voz. Para él fue un reto tremendo porque yo tengo una voz 'pequiñina', nunca pasaría una ronda de OT (risas), y para que se me pudiese escuchar a mi, aplastando en parte la música. Ha sido un disco muy guapo de grabar, aunque de sudor y lágrimas en mi caso porque esos tonos altos eran algo nuevo para mí», revela el artista.

El 'Flaco' se muestra ilusionado con su actual proyecto, al que califica de literal «borrón y cuenta nueva» respecto a su carrera anterior. «Llegó un momento en que tuve claro que Alfredo González necesitaba una 'prejubilación'. Me sentía cansado de unas canciones que para mí eran ya una mochila y al subirme al escenario sentía que no estaba siendo honesto conmigo mismo, algo que siempre he procurado. Cerrar la persiana y empezar desde cero fue una decisión arriesgada, pero era la que debía tomar», expresa. Próximamente irán lanzándose otros singles y Sólo se presentará en directo en Madrid en Octubre y luego en Oviedo. Con tilde adrede, como la de éxito.