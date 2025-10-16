El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El rapero alicantino actuará acompañado de la Ocas. E. C.

'Arkano', rapero: «La letra estará viva y la música también»

El artista ofrecerá dos conciertos este fin de semana con la Ocas en Cabrales y San Juan de Beleño

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:12

Comenta

'Arkano', que responde al nombre de Guillermo Rodríguez (Alicante, 1994), está más que acostumbrado a rapear, a improvisar y a utilizar sus canciones ... como vía de expresión. Lo que no había hecho hasta ahora era mezclar su creatividad con la música sinfónica, pero este fin de semana se fusionará con la Orquesta de Cámara Solidaria (Ocas) para llevar hasta Cabrales (sábado, 18 horas) y San Juan de Beleño (domingo, misma hora) un concierto sinfónico que se enmarca dentro del proyecto 'Sonidos del Tiempo'.

