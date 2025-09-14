El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Hanna del Canto y Manuel Paz, con los músicos de la orquesta tras ellos, aún rodeados por las serpentinas de los fuegos artificiales.

Ver 11 fotos
Hanna del Canto y Manuel Paz, con los músicos de la orquesta tras ellos, aún rodeados por las serpentinas de los fuegos artificiales. Ocas

La Ocas y el Festival Terras sem Sombra tornan la música en revulsivo territorial

La Orquesta de Cámara Solidaria triunfa en el Alentejo portugués, en un certamen que desde 2003 pone en valor el patrimonio ibérico

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:55

La asturiana Orquesta de Cámara Solidaria acostumbra a interpretar sus piezas en escenarios muy comprometidos. Sin ir más lejos, este verano estuvieron con los ... refugiados de los campos de Lesbos y Atenas, en Grecia. En la noche del pasado sábado (el concierto acabó de madrugada dominical, hora española) triunfaron en el Teatro Pax Julia de Beja, en el Alentejo portugués, en el marco del Festival Terras sem Sombra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  3. 3 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  4. 4 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  5. 5

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6 Un motorista polaco, herido al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna
  7. 7 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  8. 8

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  9. 9 El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias
  10. 10

    Windar plantea un ERE para 70 trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Ocas y el Festival Terras sem Sombra tornan la música en revulsivo territorial