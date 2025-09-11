La Ocas lleva al mejor Händel al Festival Terras Sem Sombra, en Portugal

Será el sábado por la noche, en el teatro Pax Julia de Beja, la capital del distrito homónimo en el Bajo Alentejo, en Portugal. La ... Orquesta de Cámara Solidaria (Ocas) ofrecerá a las 21.30 de mañana (hora portuguesa) un 'Concierto por la Paz' cuya pieza principal será la interpretación que Manuel Paz dirigirá de la 'Música para los Reales Fuegos Artificiales' con la que Georg Friedrich Händel homenajeó al Rey Jorge II en la celebración del final de la Guerra de Sucesión Austriaca y la firma del tratado de Aquisgrán. Se estrenó, con los fuegos artificiales, en exteriores, en el Green Park de Londres, el 27 de abril de 1749. Händel compuso una primera versión para una gran orquesta que incluía veinticuatro oboes, doce fagotes (incluyendo un contrafagot), nueve trompetas, nueve trompas, tres pares de timbales y un número no especificado de cajas. Se trataba de que los fuegos artificiales y su sonido no opacasen la música. La versión más habitualmente interpretada hoy en día, para un conjunto de cuerda y viento más tradicional, fue adaptada por el propio Haendel para ser interpretada en el Hospital de Expósitos de Londres. A esta versión corresponde la única partitura autógrafa existente, y es la que se interpreta.

En su estreno de 1749, los fuegos artificiales no resultaron al final tan satisfactorios como la música en sí misma, debido a que la enorme construcción de madera desde la que se disparaban comenzó a arder, provocando, entre otras cosas, la caída de un bajorrelieve del rey, y que buena parte de los asistentes huyesen, reportándose, incluso, detenidos. Sin embargo, la composición había sido interpretada públicamente seis días antes, el 21 de abril, en un ensayo general público en los jardines de Vauxhall con gran éxito: acudieron más de 12.000 personas, causando un atasco de carruajes sobre el puente de Londres que duró tres horas y cuarenta minutos, según las crónicas. Eso sí, los londinenses supieron distinguir entre la catástrofe de los fuegos y la maravilla de la música de Händel y, de hecho, días después, el Comité de la Casa de Expósitos (Foundling Hospital), lo eligió gobernador general de la institución. El 27 de mayo tuvo lugar la toma de posesión, a la que siguió un concierto. Händel realizó una versión para orquesta de la Música para los Reales Fuegos Artificiales, que fue interpretada junto con el Te Deum del compositor y un himno compuesto específicamente para la ocasión, asistiendo miembros de la Familia Real británica. Ya, sin fuegos artificiales.

Con esta pieza se festejaba la paz, y por eso esta pieza es especialmente adecuada para el Festival Terras Sem Sombra (Tierras Sin Sombra) que no sólo quiere poner un poco de sentido común en un mundo que corre el riesgo de enloquecer, sino que su director, José Antonio Falcao, busca reforzar los lazos del Alentejo con Asturias. Explica Falcao que «son dos regiones muy distintas en lo geográfico, pero ambas son socialmente muy comprometidas y tienen varios elementos comunes que facilitan el contacto».

Unos fuegos artificiales... artificiales

La interpretación de la orquesta asturiana, con 47 músicos y la colaboración de la joven soprano sotrondina Hanna del Canto, «que tiene unas excelentes condiciones» será en el interior del bello teatro municipal de Beja, que lleva el nombre romano de la localidad, cuando era la capital de uno de los cuatro sectores de la Lusitania. Händel concibió esta obra contando con los fuegos artificiales como una parte más de la composición y, consecuentemente, armonizados con ella. En el interior de un teatro no se pueden emplear fuegos artificiales reales, de modo que uno de los componentes de la Ocas, el ingeniero industrial y concertino Carlos García, ideó un castillo de fuegos artificiales de cañones de aire comprimido que lanzan al aire serpentinas y otros elementos que emulan unos fuegos artificiales. Y lo hace en perfecta coordinación con la interpretación que dirige Manuel Paz, como ya pudieron comprobar los asistentes al concierto que la Ocas ofreció con Higiénico Papel Teatro en el Jovellanos de Gijón en 2015.

El concierto de la Ocas incluirá también varias piezas de música española, con autores de la talla de Albéniz, así como una canción asturiana y también una sefardí, que en estos momentos de conflicto armado en el cercano oriente tendrá un especial simbolismo.

La labor solidaria de la orquesta

La Ocas destina todos los beneficios de sus actuaciones, según explica Manuel de Paz, a invertirlos «en el proyecto Vínculos, con el que desde hace casi un cuarto de siglo esta orquesta de gente joven y muy animosa ofrece conciertos en lugares como los campos de refugiados de Lesbos y Atenas, en Ucrania en colaboración con la oenegé de José Andrés el año en que estalló la guerra, en las favelas de Brasil o en el basurero de Chureca, en Managua, el más grande de Sudamérica y en el que la gente vive en condiciones infrahumanas».

Podría pensarse que se trata de personas que tienen más urgencia de cubrir sus necesidades básicas, pero argumenta Paz que «las oenegés que trabajan con esos colectivos nos dicen que para esas personas ver una orquesta que toca para ellos les aporta una sensación de dignidad y les sube el estado de ánimo como otras acciones no pueden».