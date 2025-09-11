El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Ocas lleva al mejor Händel al Festival Terras Sem Sombra, en Portugal

La Orquesta de Cámara Solidaria participa en el evento que se celebra en el Alentejo desde hace dos décadas, con un 'Concierto por la Paz'

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:16

Será el sábado por la noche, en el teatro Pax Julia de Beja, la capital del distrito homónimo en el Bajo Alentejo, en Portugal. La ... Orquesta de Cámara Solidaria (Ocas) ofrecerá a las 21.30 de mañana (hora portuguesa) un 'Concierto por la Paz' cuya pieza principal será la interpretación que Manuel Paz dirigirá de la 'Música para los Reales Fuegos Artificiales' con la que Georg Friedrich Händel homenajeó al Rey Jorge II en la celebración del final de la Guerra de Sucesión Austriaca y la firma del tratado de Aquisgrán. Se estrenó, con los fuegos artificiales, en exteriores, en el Green Park de Londres, el 27 de abril de 1749. Händel compuso una primera versión para una gran orquesta que incluía veinticuatro oboes, doce fagotes (incluyendo un contrafagot), nueve trompetas, nueve trompas, tres pares de timbales y un número no especificado de cajas. Se trataba de que los fuegos artificiales y su sonido no opacasen la música. La versión más habitualmente interpretada hoy en día, para un conjunto de cuerda y viento más tradicional, fue adaptada por el propio Haendel para ser interpretada en el Hospital de Expósitos de Londres. A esta versión corresponde la única partitura autógrafa existente, y es la que se interpreta.

