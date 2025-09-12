El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La banda Sidonie será cabeza de cartel en la jornada de hoy. R. Otazo

Arranca El Pueblo, «un encuentro de música, cultura y tradición»

El festival se celebrará entre hoy y mañana en Castropol y por su escenario pasarán bandas como Sidonie, Marlena o King África

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:46

Cuando cultura y tradición se dan la mano, guiados por la necesidad de poner en valor nuestro medio rural, surgen proyectos tan redondos como El Pueblo ... , una iniciativa en forma de festival itinerante que combina música, gastronomía y actividades culturales y que arranca hoy su primera edición en Castropol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  7. 7

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  8. 8 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Arranca El Pueblo, «un encuentro de música, cultura y tradición»

Arranca El Pueblo, «un encuentro de música, cultura y tradición»