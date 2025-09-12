Arranca El Pueblo, «un encuentro de música, cultura y tradición»

Cuando cultura y tradición se dan la mano, guiados por la necesidad de poner en valor nuestro medio rural, surgen proyectos tan redondos como El Pueblo ... , una iniciativa en forma de festival itinerante que combina música, gastronomía y actividades culturales y que arranca hoy su primera edición en Castropol.

«Levábamos tiempo dándole vueltas a la idea de trasladar estas propuestas de ocio que tenemos actualmente en festivales a un entorno más rural, a los pueblos, porque pensamos que sería algo positivo tanto para el público como para las propias localidades», explica Laura Bernardo, la directora de esta propuesta que «es mucho más que un festival». «Va a ser un encuentro de música, cultura, tradición, gastronomía y, cómo no, ocio», avanza. «Hemos programado, además de un cartel con artistas de primer nivel, una serie de actividades que son tan importantes como el propio elenco de músicos».

Nombres como Sidonie, Marlena, Niños Bravos, Alfredo Garcíoa, Sangüijuelas del Guadiana, The Rapants o King África subirán al escenario de este festival, gratuito y abierto a todos los públicos, que comienza hoy y cerrará mañana una parrilla de actividades que incluye una sesión de yoga, pintacaras infantiles, un mercado de productos tradicionales, una exposición de fotografía, globoflexia y una sesión vermú. «Queremos que tanto los pequeños como los mayores se sientan a gusto, y por eso hemos creado la programación pensando en un público genérico. Con los artistas, lo mismo; hemos pensado en un cartel amable, accesible y muy divertido», expresa Bernardo, que subraya que realizar un evento de este calibre de manera gratuita solo es posible gracias al apoyo, en este caso, del Principado, de la Caja Rural de Asturias y de empresas como Vibra Mahou, Coca Cola, Red Bull o Germán Vizcaíno.

«En próximas ediciones nos gustaría tener alguna actividad cultural relacionada con el teatro, con la poesía... Me gustaría poder tocar todos los palos a nivel artístico y que sean visibles además de los musicales», comparte. Es una iniciativa transversal, pues además de nacer con el objetivo de ofrecer cultura para todos los gustos y edades, también habrá espacio para como las alfombras florales de Castropol y habrá visitas guiadas, paseos a caballo y una ruta por embarcaciones del Club de Vela.

Volver a mirar a los pueblos

«Para nosotros sería un éxito que la gente vea que esto es una oportunidad para volver a disfrutar de nuestro medio rural, para poner en valor nuestros pueblos, que son nuestra identidad, y que creíamos que poco a poco estaban perdiendo protagonismo y población», afirma. «Me gustaría que se entienda la filosofía de El Pueblo, un festival con el que que buscamos no solo que Castropol tenga un retorno económico, sino que haya también un impacto social y cultural y que volvamos a mirar los pueblos de otra forma».