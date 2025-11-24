Ayax y Fernando Costa se declaran la guerra Los artistas que en otro tiempo fueron buenos amigos se han cruzado ahora canciones en las que intentan humillarse mutuamente

Los raperos Ayax y Fernando Costa se han declarado la guerra verbal después de años siendo buenos amigos. Costa hizo unas declaraciones que no gustaron a Ayax y este le respondió en redes sociales: «Recuerda hermanito que sin mí no serías nadie. Tu hijo es mi nieto porque yo soy tu padre».

Además, sacó un tema titulado Justicia poética en el que le acusa de ser un mal amigo y haberle traicionado. En él sugiere que alguien escribe las canciones de Costa.

A su vez, Fernando Costa le respondió: «Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado», dijo sobre una denuncia que está pendiente de investigación.