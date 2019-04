10 curiosidades sobre Bob Dylan Curiosidades sobre Bob Dylan Bob Dylan tuvo un misterioso accidente de moto que le hizo desaparecer por años y lleva 28 años de gira consecutiva EL COMERCIO Gijón Miércoles, 10 abril 2019, 17:51

El compositor, cantante, poeta estadounidense, premio Nobel de Literatura 2016 Bob Dylan, tocará el próximo 28 de abril en el Palacio de Deportes de Gijón. Se trata del tercer concierto de los ocho que el artista ofrecerá en España, englobados en la gira internacionnal Neverending Tour, que arrancó en 1988 y desde entonces no se detiene. Dylan vive por y para la carretera, ofrece alrededor de unos 100 conciertos cada año, y como es de costumbre en él, varía sus actuaciones según sus inquietudes artísticas.

Detrás del cantante hay decenas de curiosidades. Antes de acudir a su concierto, tal vez os guste conocer estas 10:

1. Diversos nombres artísticos

Su nombre original es Robert Allen Zimmerman. Fue en 1962 cuando se puso el nombre por el que le conocemos hoy en día. Existen varias teorías que sobre el renombre, la que más fundamentos tiene es la relacionada con el poeta Dylan Thomas, quién tuvo una gran influencia en la vida del cantante.

Lo que muchos no saben es que a lo largo de su trayectoría ha tenido diversos nombres artísticos. Elston Gunn para tocar el piano junto a Bobby Vee, Tedham Porterhouse cuando tocó la armónica en uno de los álbumes de Ramblin 'Jack Elliot, Blind Boy Grunt cuando grabó un álbum de viejas canciones populares y Boo Wilbury como miembro de Traveling Wilburies.

2. Influencias folk en sus inicios

Una de las mayores influencias de Dylan, sobre todo a sus inicios, ha sido el músico folk Woody Ghutrie a quién llegó a escribirle un poema, 'Last Thoughts on Woody Guthrie', que recitó durante su concierto en el Town Hall de Nueva York en abril de 1963.

3. Mentiras y líos familiares

Cuando llegó el momento de firmar un contrato con Columbia Records, Dylan tenía 20 años, por lo que, según la ley americana, necesitaba la autorización de sus padres, una idea que no le gustaba nada. ¿Qué solución encontró? Hacer creer a la discográfica de que era huerfano.

Por otro lado, el artista ha estado inmerso en polémicas amorosas. Tuvo dos matrimonios que no corrieron mucha suerte, y una relación formal. La primera relación fue con la cantante Joan Baez, con quien acabó fatal y no quiso coincidir nunca más. Despues contrajo matrimonio con la chica Playboy, Sara Lownds, madre de sus primeros cuatro hijos. Tras doce años de matrimonio, un día la modelo bajó a su cocina y se encontró con otra mujer que había pasado la noche con su marido y que desayunaba tranquilamente en su cocina. Como era de esperar, la relación se rompió, a pesar de los intentos de reconciliación por parte del cantante. Su tercera relación seria fue con su corista, Carol Dennins, con quien tuvo una hija en secreto.

4. Relación con The Beatles

Bob Dylan aparece en la portada del mítico disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, en la esquina derecha. Todas las personas que salen en esta portada fueron elegidas por los miembros de la banda.

Los miembros de The Beatles y Bob Dylan tenían buena relación, de hecho, se dice que Dylan les introduce en el mundo de la marihuana. Tras la experiencia, Lennon y McCartney escribieron I Want To Hold Your Hand.

Portada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles

5. Un misterioso accidente de moto

Justo cuando estaba en la cúspide de su carrera, en el verano de 1966, sufrió un accidente de moto mientras conducía por Woodstock. Lo curioso es que se desconocen los motivos. Nunca fue hospitalizado ni trascendieron los partes médicos, por lo que nadie sabe, a día de hoy, qué fue lo que realmente ocurrió en aquel verano para que lo apartase de los escenarios hasta 1974

6. Anuncios de publicidad

En el 2004 apareció en un anuncio de Victoria's Secret. En el comercial podemos ver a Dylan junto a la supermodelo Adriana Lima mientras suena 'Love Sick'. Fue muy criticada, pusto que la opinión pública consideraba que una estrealla del rock, revolucionario con el sistema, tal y como es el cantante, no debería estaría involucrado con el capitalismo.

Como nunca le importaron las críticas, volvió a hacerlo, unos diez años más tarde, protagonizó un anuncio de la marca de coches Chrysler para la Superbowl.

7. Pinitos cinematográficos

Además de componene la música para la película 'Pat Garrett y Billy The Kid' (1973), Dylan tuvo tambié un pequeño papel. Interpretó a Alias un miembro de la pandilla de Billy el Niño. En 2003 se estrenó la película Anónimos,en la que además de firmar la música, escribió el guión junto a Larry Charles. Actuó junto a Jeff Bridges, John Goodman y Penélope Cruz.

8. Religión

Bob Dylan era judio de nacimiento, sin embargo optó por pasarse al cristianismo a finales de la década de los setenta.

9. Una semana sin hablar después de la muerte de Elvis Presley

El Rey del rock murió el 16 de agosto del 77, justo cuando Dylan se estaba divorciando de su mujer. Tiempo después declaró en la prensa que si no hubiese sido por Elvis y Hank Williams, el no sería lo que es hoy.

10. Una gira interminable

Lo que pocos saben es que el 7 de junio de 1988, Bob Dylan comenzó la gira 'Never Ending Tour', ofreciendo unos cien conciertos por año. El descanso más largo que se ha permitido desde entonces, han sido de tres meses.