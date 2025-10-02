El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

J. C. Román

El Boombastic anuncia que se va de Asturias

El festival más multitudinario del verano asturiano no tendrá más ediciones según publican en sus redes sociales

Elena Cuesta

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:53

El Boombastic anuncia que cierra. El que se había convertido en el festival de música con más público de Asturias no tendrá ninguna edición más. Así lo han dicho desde la cuenta oficial de Boombastic en redes sociales, aunque ninguno de los responsables lo ha confirmado en primera persona.

El festival de conciertos llevaba cuatro ediciones. En la última, a la que asistieron casi cien mil personas, tuvo nombres como de Estopa, Nick Jam, Bad Gyal o Steve Aoki.

El anuncio también puede verse en la página web del festival donde se puede leer un «Nos vamos, gracias por estos años. Os llevamos en el corazón».

También se puede ver en sus perfiles en redes sociales donde unos usuarios contestan desolados al anuncio y otros son críticos con la forma de haberlo comunicado. Incluso los hay que se preguntaban si era real o una estrategia de marketing.

