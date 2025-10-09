El Boombastic se celebrará del 16 al 18 de julio en Llanera Las entradas de los primeros 5.000 abonos saldrán a la venta el jueves, aunque no hay artistas confirmados

Boombastic confirmó este jueves una nueva edición de su festival en Llanera en el verano de 2026 después de haber sugerido lo contrario en sus redes sociales la semana pasada, pero aseguró también que será la última en Asturias y la única, pues no habrá una nueva celebración en Málaga ni Gran Canaria. Las fechas elegidas son los días 16, 17 y 18 de julio y, aunque no hay artistas confirmados, los primeros 5.000 abonos se pondrán a la venta a partir del próximo 16 de octubre.

La organización ha asegurado que esta decisión viene motivada por la necesidad de que Boombastic «tome otra dimensión», declaró su CEO, Marino González. Una dirección en la que la puesta en marcha de grandes festivales pase a un segundo plano y la principal actividad sea la creación de «eventos musicales a nivel mundial».

El primero de ellos tendrá lugar, de hecho, el próximo 20 de octubre en Miami, pues serán los encargados de producir la Noche de Apertura de Billboard Latin Music Week. Pero «habrá nuevas paradas internacionales anunciadas en los próximos meses», adelantó González. Además, el nuevo proyecto incluye la creación de un nuevo sello discográfico, una empresa de management de artistas y otra de marketing y eventos.

Los festivales, aseguró su director, «nos han ido muy bien». Pero el gasto que conlleva su organización, de «siete millones de euros», hace que para la empresa que ya no resulte rentable continuar realizándolos. Boombastic «deja un impacto de 15 millones de euros y 2.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos», explicó, «pero hasta la fecha no hemos recibido apoyo de la administración», lo que hace «inviable» para ellos «mantener este modelo de negocio».

