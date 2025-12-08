El Charleston Gospel Choir actuará en Gijón: «Con el público sentado no disfrutamos» El Charleston Gospel Choir abrirá este viernes el festival Los Grandes del Gospel en el Teatro Jovellanos con su espectáculo 'Everyday Sunday Tour'

Lunes, 8 de diciembre 2025

Regresa al Teatro Jovellanos el festival Los Grandes del Gospel con el patrocinio de EL COMERCIO y lo hace con tres agrupaciones norteamericanas de primerísimo nivel. Los encargados de hacer que la música empiece a sonar serán los cantantes del Charleston Gospel Choir, que subirán a las tablas este viernes (20.30 horas). Tres de sus integrantes, Tony Washington, James Patterson y Nykki Smalls, desvelan algunas de las claves del espectáculo.

–¿Por qué tiene que ir la gente de Gijón a ver a Charleston Gospel Choir, qué les diferencia de otros coros de góspel que hayan visto?

–Tony Washington: Nuestro estilo no es exclusivamente nuestro y, muy probablemente, el público de Gijón ya haya visto formaciones similares a la nuestra. Nosotros venimos de una tradición muy antigua, la de las pequeñas congregaciones baptistas del Sur de los Estados Unidos, donde los himnos cantados a capela son la marca distintiva. Si a eso le ponemos una poderosa base rítmica con raíces en el blues, ya son dos razones por las que merece la pena venir a vernos y a escucharnos.

-¿Qué pueden decir del público español? ¿Notan diferencia entre sus actuaciones en Estados Unidos y las de aquí en Europa?

–James Patterson: Creo que el público que nos escucha en Estados Unidos, fundamentalmente audiencias negras en el circuito de las iglesias, y los asistentes a nuestros conciertos en teatros y festivales de Europa, se acercan a la música de manera diferente. Los primeros, desde la perspectiva del creyente, y a los segundos, les importa más el espectáculo. Tanto los unos como los otros disfrutan del ritmo y de las voces.

–¿Qué es para ustedes más importante, el hecho musical de disfrutar sobre un escenario con un público entregado o el mensaje que transmiten las canciones?

–Nykki Smalls: Hay un tema de Duke Ellington que me gusta mucho, que responde muy bien a la pregunta. 'It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)', 'No significa nada' (Si no tiene ritmo). De eso va el Gospel y la música negra. Si el público se queda sentado, en la iglesia o en el teatro, nosotros no disfrutamos. Un mensaje que no te mueve es aburrido.

–¿Con qué sensación les gustaría que se fuese el público después de su actuación?

–Tony Washington: Un público feliz, que salga del teatro con una gran sonrisa, es lo mejor que puede pasar en un concierto.

–De entre todas las canciones del repertorio, díganme cada uno de ustedes cuál es con la que más disfrutan sobre el escenario.

–(Los tres, a coro) ¡'Oh Happy Day'!