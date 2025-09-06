El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Boceto del vestuario.

La compleja sencillez de un encantador cuento lírico

Hänsel y Gretel», de Humperdinck, inaugura el viernes próximo en el Teatro Campoamor la 78 Temporada de Ópera de Oviedo

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:44

. Aunque fue un compositor bastante fecundo, a Engelbert Humperdink (1854- 1921) se le recuerda por su cuento lirico –así definió el compositor a esta ... ópera– 'Hänsel y Gretel'. Wagneriano hasta la médula, colaboró como asistente de Wagner para el estreno de 'Parsifal', en Bayreuth. Humperdinck postulaba el nacimiento de una nueva escuela musical alemana se fundamentaba en el folklore y el canto popular. Si Wagner encontró la fuente creativa en las leyendas y mitos, Humperdinck buscó su inspiración en los cuentos y las sencillas canciones populares, envueltas en una rica orquestación postromántica que cautivó a autores como Richard Strauss y Mahler.

