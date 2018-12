El concierto de Nacho Vegas en Gijon, al Teatro de la Laboral El cantante asturiano Nacho Vegas. / E. C. Metropoli Winter Edition y la agencia del cantante asturiano acuerdan no celebrar la actuación del 29 de diciembre de la plaza de toros REDACCIÓN Gijón Miércoles, 5 diciembre 2018, 16:19

El concierto de Nacho Vegas en Gijón del 29 de diciembre, uno de los actractivos de la segunda entrega del festival navideño Metropoli Winter Edition, se celebrará finalmente en el Teatro de la Laboral, y no en la plaza de toros de El Bibio, tal y como se había anunciado inicialmente. La promotora envió hoy un comunicado en el que explica que, de acuerdo con Emerge, la agencia del músico asturiano, se había decidido cambiar de escenario «ya que creemos que es el emplazamiento idóneo para esta propuesta», un teatro que cuenta aproximadamente con la mitad del aforo de la carpa que se instalará en la plaza de toros y en el que todos los asistentes estarán sentados. También cambia la hora del espectáculo, que será a las 21 horas y recuerdan que «las entradas para el concierto compradas a través de la plataforma Wegow serán válidas para el acceso y no numeradas». Los que no la hayan comprado aún pueden hacerlo a través de la página web de y en la red de cajeros Liberbank«, a un precio de 24 euros. Los niños de 0 a 3 años que no ocupen butaca, pagarán un euro. El cantante había publicado el día anterior un tuit, que borró a los pocos minutos, en el que anunciaba que no tocaría en la «plaza de torturas» de El Bibio, aunque en el comunicado de hoy no se aclara si es esa la razón del cambio de escenario.

Metrópoli Winter Edition tiene anunciados también en la plaza de toros el espectáculo 'Back to the 90's',el 22 de diciembre, y la fiesta de Nochevieja. Ara Malikian actuará el 23 de diciembre en el Palacio de Deportes de Gijón, mientras que el Teatro de la Laboral, que ahora también recibe a Nacho Vegas, acogerá 'Peter Pan, El Musical', los días 27 y 28 de diciembre, y la actuación de Dani Martínez, el 12 de enero, espectáculos que integran todos juntos este festival navideño.