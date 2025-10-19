El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cris Puertas, Mario Bernardo y Cristina Gestido, en el Museo Evaristo Valle. Pablo Basagoiti
Cristina Gestido y Mario Bernardo hacen sonar la música tradicional en el Evaristo Valle

Adaptadas a viola y piano, se escucharon en el Evaristo Valle las composiciones de Antón García Abril y los versos de León Delestal en la voz de Cris Puertas

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:35

Música en sesión vermú, en el museo con notas y palabras. El Evaristo Valle acogió al mediodía de este domingo un concierto de Mario Bernardo ... y Cristina Gestido, piano y viola, que puso luz sobre la música tradicional asturiana haciéndola sonar en una formación camerística clásica. Un deseo de esta pareja de instrumentistas hecho realidad que ha buscado transcribir e interpretar las 'Canciones Asturianas' del compositor Antón García Abril, compuestas originalmente a partir de la música popular asturiana, en un formato de música de cámara de viola y piano. Los poemas, que son las letras de cada canción, son del escritor León Delestal, que para la ocasión fueron recitadas por la actriz Cris Puertas. 'Non te pares a mío puerta', 'Tengo de subir al puertu', 'Ella lloraba por mí', 'Ayer vite na fonte', 'Yo no soy marinero', 'El canto del urogallo' o 'Duérmete neñu', 'No llores niña' o 'Una estrella se perdió' fueron algunos de los temas que sonaron.

elcomercio Cristina Gestido y Mario Bernardo hacen sonar la música tradicional en el Evaristo Valle

