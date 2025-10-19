Cristina Gestido y Mario Bernardo hacen sonar la música tradicional en el Evaristo Valle

E. C. Domingo, 19 de octubre 2025, 21:35 Comenta Compartir

Música en sesión vermú, en el museo con notas y palabras. El Evaristo Valle acogió al mediodía de este domingo un concierto de Mario Bernardo ... y Cristina Gestido, piano y viola, que puso luz sobre la música tradicional asturiana haciéndola sonar en una formación camerística clásica. Un deseo de esta pareja de instrumentistas hecho realidad que ha buscado transcribir e interpretar las 'Canciones Asturianas' del compositor Antón García Abril, compuestas originalmente a partir de la música popular asturiana, en un formato de música de cámara de viola y piano. Los poemas, que son las letras de cada canción, son del escritor León Delestal, que para la ocasión fueron recitadas por la actriz Cris Puertas. 'Non te pares a mío puerta', 'Tengo de subir al puertu', 'Ella lloraba por mí', 'Ayer vite na fonte', 'Yo no soy marinero', 'El canto del urogallo' o 'Duérmete neñu', 'No llores niña' o 'Una estrella se perdió' fueron algunos de los temas que sonaron.

Antón García Abril compuso y orquestó las 'Canciones Asturianas' para la Orquesta Filarmónica de Londres en 1984. Fue el tenor Joaquín Pixán el impulsor y protagonista de aquel proyecto que ahora toma una nueva dimensión. Y la toma porque, dado el escaso repertorio de música española para viola, han querido Gestido y Bernardo seguir la senda abierta por el profesor Emilio Mateu –que adaptó las 'Siete Canciones Populares Españolas' de Manuel de Falla– y arreglar las Vaqueiras de García Abril en una versión instrumental para viola y piano. Fue estrenada en un recital en el Monasterio de Valdediós y en una actuación en el Auditorio de Oviedo de la mano de Pixán. Aquella iniciativa fue un éxito y la violista y el pianista decidieron adaptar doce de las catorce 'Canciones Asturianas' a sus instrumentos, dando forma así a este espectáculo que ayer cosechó el aplauso del público. Gestido, violista ovetense, es colaboradora habitual de importantes orquestas y combina ese trabajo con la música de cámara donde además es miembro del Enol Ensemble. Bernardo, pianista gijonés mutipremiado, es en la actualidad catedrático del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Tiene una amplísima trayectoria que le ha llevado a actuar en toda la geografía española, tanto como solista como integrante de grupos camerísticos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Museo Evaristo Valle