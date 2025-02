Daft Punk, el dúo galo que llevó la electrónica a las masas, se separa

I. C. R. Madrid Lunes, 22 de febrero 2021, 18:50 Comenta Compartir

El dúo parisino de música electrónica Daft Punk, integrado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem Christo, siempre escondidos detrás de sus cascos de robot, anunció ayer su separación después de casi tres décadas de existencia, tal y como confirmó a la AFP su portavoz.

Fieles al misterio que siempre ha rodeado su imagen, los indicios del fin del grupo -uno de los más importantes en la historia de la música electrónica- llegaron con la publicación en su canal de YouTube de un vídeo de ocho minutos titulado 'Epílogo', realizado con fragmentos de su película de culto 'Electroma', una cinta de 74 minutos de duración que los franceses escribieron y dirigieron en 2006 con actores que daban vida a la pareja robótica. Curiosamente, la banda sonora tampoco era suya.

Vídeo. El vídeo que anuncia la separación.

Ambientada en el desierto, los dos personajes caminan con chaquetas de cuero y sus característicos cascos. De pronto, uno de los miembros mira al otro, se quita la chaqueta y muestra la cuenta atrás de un artefacto explosivo a punto de estallar. El primer miembro se aleja rápidamente y luego explota. Sobreimpresa en la pantalla se puede leer «1993-2021», los 28 años de vida que ha tenido el dúo. Pronto los medios de comunicación se pusieron en contacto con la publicista del grupo, Kathryn Frazier, que confirmó su separación pero no compartió las razones y tampoco especificó si continuarán con su carrera en solitario.

Vídeo. La espectacular 'Around the World'.

Bangalter y de Homem-Christo se conocieron a mediados de los 80 en la escuela de París cuando eran adolescentes y poco después empezaron a trabajar juntos en música. Formaron una banda de rock llamada Darlin, inspirada en la canción del mismo nombre de los Beach Boys.

En las pistas de baile

Ya como Daft Punk, el dúo publicó su primer sencillo, 'The New Wave', lanzado en 1994. Al año siguiente le siguió 'Da Funk', que se convirtió en un sencillo de éxito europeo. Daft Punk se estrenó en el larga duración en 1997 con el álbum 'Homework' y rápidamente conquistó las pistas de baile, llevando la electrónica a las masas con temas como 'Around the world', con un hipnótico vídeo de Michel Gondry. En 2001, el dúo lanzó 'Discovery', un álbum todavía más popular con canciones como 'One more time' y 'Harder, better, faster, stronger'. A este le siguió 'Human After All' y posteriormente, en 2010, compondrían la banda sonora para 'Tron: Legacy'.

Pero, sin duda, su mayor éxito fue el single 'Get lucky', de 2013, interpretado junto a Pharrell Williams, una canción funky de la que se vendieron millones de copias en el mundo. Desde entonces, el dúo francés ha mantenido un perfil bajo y su trabajo más destacado en estos últimos años ha sido una colaboración con The Weeknd en dos canciones de su álbum 'Starboy' (2016).

Vídeo. 'Get Lucky', su canción más famosa.